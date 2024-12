Sainz: "Jullie snappen niet hoe gemotiveerd ik ben om Williams vooraan te krijgen"

Carlos Sainz Junior eindigde op de tweede plaats bij de Grand Prix van Abu Dhabi, en sloot zo zijn etappe bij Ferrari af na vier seizoenen dienst. Sainz verkast op maandag al naar Williams, wanneer hij deel zal nemen aan de testdag in Abu Dhabi namens het Britse team. Ondanks dat de transfer een flinke stap terug is, legt de Spanjaard uit dat hij extreem gemotiveerd is om Williams te helpen verbeteren.

Williams eindigde 2024 op de negende plek in het coureurskampioenschap met slechts 17 punten. Sainz pakte zelf 290 punten namens Ferrari, en won de Grands Prix van Australië en Mexico. Voorafgaand aan het seizoen wist de 30-jarige coureur al dat hij zijn heil elders moest zoeken, gezien Ferrari Lewis Hamilton aankondigde als de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Sainz, die niet veel opties had, koos voor Williams, en heeft die keuze sindsdien vaak moeten verdedigen. Sinds 2017 eindigde het historische team uit Grove niet meer in de top vijf, maar als het aan Sainz ligt, gaat dit veranderen in de nabije toekomst.

Ik hoor te vechten voor overwinningen

Sainz weet al dat 2025 een vergelijkbaar seizoen zal gaan worden voor Williams met het huidige jaar, en dat er hard wordt ingezet en geïnvesteerd om in 2026 een competitieve auto op de grid te zetten, wanneer de regels op de schop gaan. De Spanjaard durft geen voorspelling te maken over wanneer er een Williams op het podium zal staan, maar weet wel dat er werk aan de winkel is. "Wat ik je wel kan vertellen is dat ik meer dan ooit vastbesloten ben om dat team te helpen terug te komen waar het thuishoort," vertelt Sainz bij de persconferentie na de Grand Prix van Abu Dhabi. "Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik hoor te vechten voor overwinningen, podiumplaatsen en top vijf plaatsen in de Formule 1. Ik denk dat ik dat de afgelopen vier jaar als coureur heb bewezen. Ik denk dat ik daar bij hoor. Maar Williams mag niet vergeten dat Williams ook hoort te vechten voor deze top vijf en podiumplaatsen."

Jullie snappen niet hoe gemotiveerd ik ben

Sainz wordt vaak gevraagd over zijn keuze om naar Williams te verkassen, en hij onderstreept nogmaals hoe zeker hij is van zijn zaak dat hij en het Britse team samen een opmars zullen maken in de komende jaren. "Ik denk niet dat jullie snappen en verwachten hoe gemotiveerd en hoezeer ik eigenlijk uitkijk naar die uitdaging," gaat Sainz verder. "Ik weet dat dat een van mijn kwaliteiten is, om een team te helpen beter te presteren en te weten welke richting het op moet. En dat motiveert me, een volledig team achter Alex en mij hebben die allemaal in dezelfde richting duwen om een historisch team als Williams weer competitief te maken. Het is een uitdaging die moeilijk uit te leggen is, maar sommige mensen begrijpen niet hoezeer ik ernaar uitkijk."

