Het allerlaatste F1-raceweekend is begonnen met de eerste twee vrije trainingen in Abu Dhabi. Charles Leclerc was het snelst in de eerste sessie, ondanks problemen met de batterij. Het was een emotionele dag voor de Monegask wiens jongere broertje Arthur debuteerde door als rookie in de auto van Carlos Sainz te stappen. Lando Norris klokte de snelste tijd in de tweede sessie. Ferrari en McLaren gaan zondag de strijd aan om de constructeurstitel. Max Verstappen maakte een lastige dag mee met P17, maar dat maakte even niet uit. De Nederlander kon namelijk delen dat hij en partner Kelly Piquet een baby'tje verwachten. Verder is er meer uitgekomen over de ruzie tussen Verstappen en George Russell, heeft China een forse contractverlenging getekend, zijn er gridstraffen uitgedeeld en is er meer bekend over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing.

Max Verstappen en Kelly Piquet verwachten samen een kindje

Max Verstappen en Kelly Piquet deelden prachtig nieuws op vrijdagochtend: de twee verwachten hun eerste kindje samen. Dat liet het tweetal in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi weten via social media. De twee zijn inmiddels alweer lange tijd bij elkaar. Kelly heeft al een dochter uit een eerdere relatie. Samen met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat zijn zij de ouders van dochter Penelope. Penelope is regelmatig in de livestreams van Verstappen te zien, waar duidelijk te zien is hoe gek de jonge meid is op haar stiefvader. Lees hier het hele artikel over het prachtige nieuws van Max Verstappen en Kelly Piquet.

F1-coureurs nemen Russell in de zeik met stoel naast Verstappen, Brit loopt weg

Traditiegetrouw gaat de grid gezamenlijk uit eten tijdens het laatste raceweekend van het jaar. Het is doorgaans een gezellige aangelegenheid waarbij de coureurs samen met elkaar het hectische seizoen afsluiten. Gisteren stond er in Abu Dhabi ook weer zo'n diner op het programma en daarbij waren ook Max Verstappen en George Russell aanwezig. De twee kemphanen kunnen elkaar niet uitstaan sinds het raceweekend in Qatar - en die situatie is duidelijk nog niet verbeterd. Russell arriveerde als laatste voor het Abu Dhabi-diner, en dat gaf de overige coureurs de gelegenheid een geintje uit te halen met de Brit. Zij reserveerden de laatste vrije stoel voor Russell pal naast Verstappen. Toen Russell het restaurant in Abu Dhabi binnen kwam lopen, zag hij dat de overige coureurs de nog enige vrije stoel pal naast Verstappen hadden neergezet. Lees hier het hele artikel over het etentje met alle coureurs in Abu Dhabi.

Grand Prix van China sleept contractverlenging tot en met 2030 in de wacht

De Grand Prix van China zal ook nog de komende jaren op de kalender staan. Daar waar Zandvoort na 2026 zal verdwijnen, heeft de race in Azië een contractverlenging tot en met 2030 in de wacht weten te slepen. Dat maakte de Formule 1 vandaag officieel bekend. Sinds 2004 is de race op het Shanghai International Circuit vaste prik geworden, behalve dan tijdens de pandemie. Door corona verdween de wedstrijd enkele jaren van de kalender en in het land waar het virus ontstaan is, duurde het ook wel even voor we er weer konden racen. Dit jaar was het weer zover en de race werd gewonnen door Max Verstappen. Normaal wordt een Grand Prix in China over 56 ronden verreden op de baan die 5,4 kilometer lang is. Lees hier het hele artikel over de toekomst van het Shanghai International Circuit in de Formule 1.

Albon, Colapinto en Leclerc krijgen gridstraf voor Grand Prix van Abu Dhabi

James Vowles zal dit seizoen een aantal jaren ouder geworden zijn na alle stress die de teambaas te verduren heeft gekregen. De schadebedragen bij Williams zijn gedurende het seizoen flink opgelopen. Voor de Grand Prix van Abu Dhabi heeft men moeten ingrijpen in de wagens en zijn de versnellingsbakken van Alexander Albon en Franco Colapinto gewisseld richting het laatste raceweekend. Omdat Albon (6) en Colapinto (7) allebei over de limiet gaan, zullen zij met een gridstraf van ieder 5 posities op zak moeten beginnen. Charles Leclerc zal op zijn beurt 10 plaatsen achteruit gaan na de kwalificatie. De batterij van zijn SF-24 begaf het tijdens de eerste vrije training en dus heeft Ferrari een nieuwe moeten monteren. Lees hier het hele artikel over de uitgedeelde gridstraffen in Abu Dhabi.

Telegraaf: 'Pérez wordt mogelijk Red Bull-ambassadeur, Verstappen krijgt nieuwe teamgenoot'

Volgens De Telegraaf rijdt Sergio Pérez volgend jaar niet in de Formule 1, maar mogelijk blijft hij wel in dienst van Red Bull. De Oostenrijkse renstal zou hem namelijk niet willen ontslaan, maar wellicht aanhouden als ambassadeur. Dan zou hij bijvoorbeeld demo's geven met ouder Red Bull-materiaal, zoals David Coulthard - eerder dit jaar nog in Assen - en Patrick Friesacher, voormalig Minardi-coureur en oud-ploegmaat van Christijan Albers, dat doen. Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn de kandidaten voor het stoeltje naast Max Verstappen. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting van Red Bull Racing in 2025.

Sky Sports-commentator zet de boel recht: "Verstappen schold niet tegen de stewards"

David Croft is niet bepaald altijd positief geweest over Max Verstappen dit seizoen, maar tijdens de trainingen voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi komt hij toch op voor de viervoudig wereldkampioen. George Russell beweerde dit over de Red Bull-coureur tegenover de aanwezige media: "Zelfs voordat ik nog maar één woord had gezegd bij de stewards, was hij al aan het schelden richting de stewards. Hij was zo boos voordat ik had überhaupt gesproken en uiteindelijk valt er niets over te liegen." 'Crofty' had lucht gekregen van deze uitspraken en zette de boel recht. "Wij begrijpen dat er helemaal geen grof taalgebruik was van Verstappen richting de stewards. Daar horen wij antwoord op te geven, want de uitspraken die Russell deed, zijn echt wel serieus", legde de commentator tijdens de vrije training uit over de beschuldiging die volgens Sky Sports F1 dus onjuist is. Lees hier het hele artikel over David Croft die het opneemt voor Max Verstappen.

