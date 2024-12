De Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend belooft in ieder geval een zware race te worden voor het team van Williams. Zowel Alex Albon als Franco Colapinto hebben de versnellingsbak gewisseld, gaan over de limiet en krijgen een gridstraf voor de race van zondag. Ook Charles Leclerc is de sjaak.

James Vowles zal dit seizoen een aantal jaren ouder geworden zijn na alle stress die de teambaas te verduren heeft gekregen. De schadebedragen bij zijn team zijn gedurende het jaar flink opgelopen. Daar waar Logan Sargeant in de eerste seizoenshelft de ene na de andere wagen in de prak reed, zijn Alex Albon en Franco Colapinto er de laatste races weer vrolijk mee verder gegaan. Op een gegeven moment zong zelfs het gerucht rond dat de Britse renstal tijdens sommige races niet eens meer kon beschikken over twee bolides wegens het kostenplaatje en de budgetcap, maar dat is gelukkig uitgebleven.

Gridstraffen

Voor de Grand Prix van Abu Dhabi heeft men echter wél weer moeten ingrijpen in de wagens en zijn de versnellingsbakken van Albon en Colapinto gewisseld richting het laatste raceweekend van het jaar. Omdat Albon (6) en Colapinto (7) allebei over de limiet gaan, zullen zij in de laatste race van het jaar met een gridstraf op zak moeten beginnen. De Britse Thai en de Argentijn zullen met vijf plaatsen straf richting de zondag gaan na de kwalificatie op zaterdag.

De eerste gridstraffen van het weekend zijn een feit! Alex Albon en Franco Colapinto wisselen allebei hun versnellingsbak, gaan daarmee over de limiet en krijgen een gridstraf richting zondag. pic.twitter.com/TrO3BJ1DMm — GPFans NL (@GPFansNL) December 6, 2024

Ook Leclerc het haasje

Niet alleen de mannen van Williams zullen voor zondag een gridstraf weg moeten werken tijdens de race: ook Leclerc zal met een forse achterstand moeten beginnen aan de laatste race van het seizoen. De Monegask heeft een nieuwe energy store laten monteren op zijn wagen en krijgt maar liefst tien plaatsen straf voor de zondag.

