Max Verstappen en Kelly Piquet verwachten samen hun eerste kindje. Dat laat het tweetal zojuist weten via social media. "We hadden niet blijer kunnen zijn met dit kleine wonder", zo leest het.

Max Verstappen en Kelly Piquet delen prachtig nieuws op vrijdagochtend: de twee verwachten hun eerste kindje samen. Dat laat het tweetal in aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi weten via social media. De twee zijn inmiddels alweer lange tijd bij elkaar. Kelly heeft al een dochter uit een eerdere relatie. Samen met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat zijn zij de ouders van dochter Penelope. Penelope is regelmatig in de livestreams van Verstappen te zien, waar duidelijk te zien is hoe gek de jonge meid is op haar stiefvader.

