De Grand Prix van China zal ook nog de komende jaren op de kalender staan. Daar waar Zandvoort na 2026 zal verdwijnen, heeft de race in Azië een contractverlenging tot en met 2030 in de wacht weten te slepen. Dat maakt de Formule 1 zojuist bekend.

Sinds 2004 is de race in China vaste prik geworden, behalve dan tijdens de pandemie. Door corona verdween de race enkele jaren van de kalender en in het land waar het virus ontstaan is, duurde het ook wel even voor we er weer konden racen. Dit jaar was het weer zover en de race werd gewonnen door Max Verstappen. Normaal wordt een Grand Prix in China over 56 ronden verreden op de baan die 5,4 kilometer lang is. Michael Schumacher heeft nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan met een 1:32.238, die in 2004 werd neergezet. Er zijn twee DRS-zones namelijk de eerste op het rechte stuk en de tweede betreft het lange rechte stuk in sector drie.

Contractverlenging

Voorlopig was het zo dat de race na 2025 zou verdwijnen van de kalender, maar die vlieger gaat niet op. De Formule 1 maakte op vrijdagochtend namelijk bekend dat de Chinese Grand Prix het contract verlengd heeft en tot en met 2030 op de kalender zal blijven. Daarmee krijgt men daar wél voor elkaar wat men in Zandvoort niet gelukt is. Die race maakte deze week ook een contractverlenging van één jaar bekend, maar ziet het avontuur na 2026 helaas eindigen.

The Shanghai International Circuit will remain on the calendar through the 2030 season 🇨🇳#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/MXz9B6awdM — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

