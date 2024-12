De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en het is niet alleen de laatste F1-race van 2024, maar misschien ook de laatste voor Sergio Pérez. Red Bull Racing beslist maandag over de toekomst van 'Checo'. Bronnen bevestigen nu aan De Telegraaf dat hij volgend jaar niet in de cockpit zal zitten als teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez maakt een ontzettend uitdagend jaar mee. Hij kwam lekker op stoom aan het begin van 2024 met alleen maar top vijf-resultaten in de eerste zes Grands prix, waarvan vier podiums. Na Miami scoort hij echter niet meer dan gemiddeld 3 punten per raceweekend. De man uit Guadalajara bevindt zich in het rijderskampioenschap in niemandsland, als achtste ver achter Lewis Hamilton maar voor Fernando Alonso. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft duidelijk gemaakt dat de energiedrankfabrikant onmogelijk de constructeurstitel kan pakken met Pérez. Aankomende zondag wordt de strijd dan ook gestreden tussen McLaren en Ferrari. De dag erna vergadert Red Bull over de rijdersbezetting voor 2025.

Verstappen komt op voor Pérez

Verstappen was complimenteus over Pérez bij de persconferentie in Abu Dhabi. "Ik moet zeggen dat hij altijd een geweldige teamplayer is geweest en ik heb altijd genoten van de samenwerking met hem bij elke Grand Prix, zelfs toen het ons tegenzat. Hij was er altijd om dingen te proberen en het best mogelijke resultaat eruit te slepen. Ik heb niks negatiefs over hem te zeggen. We kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. Natuurlijk is het niet leuk om te zien dat hij moeite heeft met het behalen van resultaten, voor het team ook niet, maar ik denk ook dat het team altijd zijn uiterste best heeft gedaan en altijd heeft geprobeerd hem zo goed mogelijk te ondersteunen, om er het beste uit te halen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Ambassadeursrol bij Red Bull

Volgens De Telegraaf rijdt Pérez volgend jaar niet in de koningsklasse van de autosport, maar mogelijk blijft hij wel in dienst van Red Bull. De Oostenrijkse renstal zou hem namelijk niet willen ontslaan, maar wellicht aanhouden als ambassadeur. Dan zou hij bijvoorbeeld demo's geven met ouder Red Bull-materiaal, zoals David Coulthard - eerder dit jaar nog in Assen - en Patrick Friesacher, voormalig Minardi-coureur en oud-ploegmaat van Christijan Albers, dat doen.

Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn de kandidaten voor het stoeltje naast Verstappen, maar de voorkeur zou voor de eerstgenoemde zijn. Wie dan de plek overneemt bij zusterteam VCARB, is nog niet bekend, maar FIA Formule 2-kampioenschapskandidaat Isack Hadjar maakt naar verluidt de meeste kans.

