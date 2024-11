In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het F1-circus is aangekomen in Qatar voor het sprintweekend op het Lusail International Circuit. Lando Norris sleepte de pole position binnen voor de verkorte race die op zaterdag wordt verreden. Max Verstappen was niet tevreden met de zesde plaats, maar hij deed het in ieder geval veel beter dan Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez. Hij strandde in SQ1 op de zestiende positie, maar volgens hem ligt de schuld bij Charles Leclerc. Verder blikte George Russell terug op de feestvierende Verstappen, vertelt Lewis Hamilton over zijn Ferrari-plannen, verkoopt Audi een deel van het Sauber F1-team aan Qatar en maakt Verstappen bekend dat hij momenteel van plan is voor de rest van zijn carrière bij Red Bull te blijven.

Artikel gaat verder onder video

Russell: "Ik zag Max om negen uur 's ochtends in de bar toen ik naar het vliegveld ging!"

Max Verstappen wist op zondag in Las Vegas zijn vierde wereldtitel uit zijn loopbaan te grazen te nemen en op die plek is dat natuurlijk een gelegenheid om dat op fantastische wijze te vieren. George Russell vertelt dat hij Verstappen nog op een vroeg tijdstip signaleerde in een bar. "Ik geloof niet dat hij me zag, maar ik zag hem wel. Ik zag hem in de bar om negen uur 's ochtends toen ik richting het vliegveld vertrok. Hij zag mij niet", vertelt hij. Verstappen haakt vervolgens in tijdens het interview: "Ik had enorme dorst. Het was vast wel ergens vijf uur in de wereld", zo grapt de Nederlander. "Max is pro racecoureur, pro FIFA-speler, paddelspeler en drinker. Hij vinkt alle vakjes aan. Een hele hoop talent!", besluit de lachende Russell. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die feestvierde na het binnenslepen van zijn vierde kampioenschap.

Hamilton was niet van plan om vervroegde Abu Dhabi-test voor Ferrari uit te voeren

Daar waar Carlos Sainz van Ferrari na de Grand Prix van Abu Dhabi wordt losgelaten om direct al voor Williams te gaan testen, kan Mercedes-teambaas Toto Wolff niet hetzelfde doen bij Lewis Hamilton. De Brit geeft nu aan dat hij daar eigenlijk niet wakker van ligt en dat als het hem gevraagd werd, dat hij ook niet van plan was om zo'n test uit te voeren. "Ik weet dat Fred het graag wilde. Zelf hinkte ik op twee gedachten. Ik vind het niet spannend om in Abu Dhabi voor het eerst met de rode auto te rijden. In een perfect scenario rijd je er mee, word je niet gezien en kun je volgend jaar voor het eerst echt rijden", opent de zevenvoudig kampioen bij Motorsport.com. Lees hier het hele artikel over Lewis Hamilton en zijn debuut bij Ferrari.

Audi en Sauber verkopen groot deel van F1-team aan staatsfonds Qatar

Audi en Qatar hebben een deal gesloten waarbij de staatsfonds van het Arabische emiraat een groot deel van de aandelen van het F1-team zal overnemen. Het zou gaan om 30 tot 49 procent. Gernot Döllner, de CEO van Audi en voorzitter van Sauber Motorsport, heeft vandaag de handen ineen geslagen met de Qatar Investment Authority (QIA). "De investering van QIA zal een substantiële kapitaalinjectie opleveren en de weg vrijmaken voor het vergroten van de infrastructuur en de teamopbouw, waardoor het team op de positie komt voor succes op de lange termijn in de Formule 1. De investering is in overeenstemming met de focus van de QIA op investeringen met groeipotentieel op de lange termijn", zo leest het persbericht Audi. Lees hier het hele artikel over de nieuwe deal tussen Audi en het staatsfonds van Qatar.

© Audi AG

Verstappen denkt niet aan vertrek en wil carrière afsluiten bij Red Bull Racing

Max Verstappen heeft een verrassende onthulling gedaan in aanloop naar het raceweekend in Qatar. De kersverse wereldkampioen wil zijn loopbaan bij Red Bull Racing beëindigden, zo heeft hij in een exclusief interview met Press Association laten weten. Verstappen lijkt hiermee de deur dicht te gooien voor andere teams, ook richting 2026. "Ik ben gewoon blij met waar ik ben [bij Red Bull]. En het zou ook heel mooi zijn als je gewoon bij één team kunt blijven en daar voor altijd blijft rijden. Ik wil dat geloven [dat dat mogelijk is met Red Bull]. Dat is het doel." Daar zit geen woord Frans tussen en dus kunnen Toto Wolff en co. hun koffers wel pakken, zo lijkt het. Als je wereldtitels weet te winnen met verschillende teams, staat dit wel net wat mooier op je C.V., maar daar heeft Verstappen maling aan. "Of ik me druk maak om m'n nalatenschap? Nee." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

Norris blij met pole voor Sprint in Qatar: "Het voelt als het snelste circuit van het jaar"

Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de Sprint in aanloop naar de F1 Grand Prix van Qatar. De McLaren bewees erg rap te zijn in de koelere omstandigheden op het Lusail International Circuit. "Het is echt een uitdaging met hoe snel de baan is", begon Norris tegenover James Hinchcliffe. "Het voelt als het snelste circuit van het jaar. Vooral in de laatste sector hou je het nauwelijks vol. Het was een geweldige kwalificatie, zeker in vergelijking met waar we stonden in Las Vegas vorige week. Dus ik ben blij. Het was een prima [eerste] rondje, maar ik maakte te veel fouten in mijn tweede ronde. Maar we kwamen hier om de pole position te behalen en dat is gelukt." Lees hier het hele artikel over Lando Norris na het verdienen van de sprintpole op Lusail.

Pérez verklaart SQ1-exit in Qatar: "Door Leclerc verloor ik daar een paar tienden"

Sergio Pérez zal de Sprint voor de F1 Grand Prix van Qatar moeten aanvangen vanaf de zestiende positie. De Red Bull Racing-coureur werd al in SQ1 geëlimineerd. Hij wijst met het vingertje naar Charles Leclerc. "We zijn een beetje laat [uit de pitstraat] vertrokken", begint Pérez bij F1 TV. "We hadden een probleem met een van de anti-roll bars." Deze stangen horen bij de ophanging en beperken het overhellen in de bochten. "Toen ik eenmaal aan mijn laatste ronde wilde beginnen, was iedereen de gaten aan het openen en plotseling zat Charles [Leclerc] daar. We waren aan vechten door de eerste bocht. Daardoor heb ik een paar tienden verloren en dat was genoeg om niet door te kunnen gaan." Lees hier het hele artikel over Sergio Pérez na opnieuw een teleurstellend kwalificatieresultaat.

Gerelateerd