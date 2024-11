Lando Norris heeft de pole position gepakt voor de Sprint in aanloop naar de F1 Grand Prix van Qatar. De McLaren bewees erg rap te zijn in de koelere omstandigheden op het Lusail International Circuit.

Norris was in SQ1, SQ2 en SQ3 het snelst. Hij klokte in zijn eerste run van de laatste sessie een tijd van 1:21.012 en dat bleek al genoeg te zijn. De Brit haakte zijn tweede run af, omdat hij geen verbetering kon vinden door een aantal foutjes, maar alsnog wist niemand hem te verslaan. Het papajakleurige team leek af te stevenen op een één-twee, totdat George Russell Oscar Piastri versloeg voor de tweede plaats. Max Verstappen zakte terug naar P6 achter de Ferrari's.

Snelste circuit

"Het is echt een uitdaging met hoe snel de baan is", begon Norris tegenover James Hinchcliffe. "Het voelt als het snelste circuit van het jaar. Vooral in de laatste sector hou je het nauwelijks vol. Het was een geweldige kwalificatie, zeker in vergelijking met waar we stonden in Las Vegas vorige week. Dus ik ben blij. Het was een prima [eerste] rondje, maar ik maakte te veel fouten in mijn tweede ronde. Maar we kwamen hier om de pole position te behalen en dat is gelukt."

Het is in vergelijking met 2023 een stuk koeler in Qatar, maar dat is niet de grootste weerfactor is. "De wind speelt heel erg mee, maar de omstandigheden zijn wel beter dan vorig seizoen." Dat maakt de baan nóg sneller. "Ik kan het niet, maar volgens mij zijn er een aantal auto's die bijna de volledige laatste sector vol gas kunnen doen."

