Max Verstappen deelde vlak na de Grand Prix van Las Vegas en het pakken van zijn vierde wereldtitel een tik uit aan onder meer McLaren en Ferrari door te zeggen dat hij in die wagens nóg eerder wereldkampioen was geworden. Lando Norris en Charles Leclerc zijn het totaal oneens met wat Verstappen zegt.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Norris is het oneens

Uiteindelijk lukte het Verstappen dus om in toch zeker niet de beste auto op de grid de wereldtitel te grijpen. De teams van McLaren en Ferrari leken vooral in het tweede deel van het seizoen toch een beter pakket te hebben dan de regerend constructeurskampioen en dus kon Verstappen na afloop van het pakken van de titel het niet laten om te zeggen dat hij in de McLaren of Ferrari al veel eerder de angel uit dit wereldkampioenschap had weten te halen door de titel te pakken. Dat was tegen het zere been van Norris: "Hij zou comedy moeten gaan doen of zoiets. Max mag zeggen wat hij wil, maar natuurlijk ben ik het er helemaal niet mee eens. Het is niet waar wat hij zegt."

Leclerc sluit aan

Op de persconferentie wordt Leclerc ook geconfronteerd met de opmerkingen van Verstappen: "Max is een hele speciale coureur. Wat hem speciaal maakt, is dat hij zoveel zelfvertrouwen heeft. Toch is het heel lastig om zoiets te zeggen terwijl je helemaal niet weet hoe de auto rijdt. Ja, hij is een ongelofelijke coureur, daar bestaat geen twijfel over. Maar of hij het gehaald had, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de Red Bull is, ik weet niet hoe de McLaren is. Hij weet niet hoe de Ferrari is. Het is een beetje vergezocht om zoiets te zeggen", besluit hij zijn commentaar.

