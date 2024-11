Max Verstappen wist op zondag in Las Vegas zijn vierde wereldtitel uit zijn loopbaan te grazen te nemen en op die plek is dat natuurlijk een gelegenheid om dat op fantastische wijze te vieren. George Russell vertelt dat hij Verstappen nog op een vroeg tijdstip signaleerde in een bar.

Het was een seizoen met ups en downs voor Verstappen. De Limburger begon het jaar met overwinning na overwinning, waardoor het al vroeg erop leek dat we een herhaling van 2023 mee zouden gaan maken. Dat bleek uiteindelijk toch allemaal stukken anders uit te vallen dan op dat moment gedacht werd. De dominantie van Red Bull verdween, andere teams kwamen dichterbij en we zagen ineens een hoop andere winnaars. Op een gegeven moment hadden we zelf een strijd om het kampioenschap met een dichterbij komende Lando Norris. Toch werd het nimmer écht spannend en Verstappen deelde in Brazilië met misschien wel zijn beste race uit zijn leven de genadeklap uit aan de Brit.

Artikel gaat verder onder video

Flink doorgezakt

Vervolgens kon hij in Las Vegas de wereldtitel veiligstellen en dat is precies wat de 27-jarige coureur voor elkaar bokste op de strip in één van de beroemdste steden ter wereld. Bovendien is het ook één van de beste plekken op aarde om een feestje te vieren en dus besloot Verstappen zich niet in te houden. Nog tijdens de media-activiteiten na afloop zagen we Verstappen al verschijnen met de nodige drankjes in de hand en per interview leek de Nederlander meer aangeschoten te worden. Uiteindelijk ging hij tot half 11 in de ochtend op stap, alvorens zonder slaap in he vliegtuig richting Nederland te stappen.

Negen uur in een bar

Eén van de andere feestbeesten die nacht was Russell, de man die de Grand Prix op zijn naam schreef. Hij onthult dat Verstappen het echter een tandje erger maakte dan hijzelf: "Ik geloof niet dat hij me zag, maar ik zag hem wel. Ik zag hem in de bar om negen uur 's ochtends toen ik richting het vliegveld vertrok. Hij zag mij niet", vertelt hij. Verstappen haakt vervolgens in tijdens het interview: "Ik had enorme dorst. Het was vast wel ergens vijf uur in de wereld", zo grapt de Nederlander. "Max is pro racecoureur, pro FIFA-speler, paddelspeler en drinker. Hij vinkt alle vakjes aan. Een hele hoop talent!", besluit de lachende Russell.

Gerelateerd