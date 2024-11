Max Verstappen (27) heeft een verrassende onthulling gedaan in aanloop naar het raceweekend in Qatar. De kersverse wereldkampioen wil zijn loopbaan bij Red Bull Racing beëindigden, zo heeft hij in een exclusief interview met Press Association laten weten. Verstappen lijkt hiermee de deur dicht te gooien voor andere teams, ook richting 2026.

Verstappen gaat stoppen bij Red Bull Racing; dat is zijn uitgangspunt. Na het veroveren van zijn vierde wereldtitel lijkt het voor de Limburger duidelijk te zijn geworden dat hij het niet perse nog ergens anders hoeft te proberen. "Het is niet dat ik moet proberen het wereldkampioenschap ergens anders te winnen. Dat is geen wens van mijn kant", zo zegt hij. Het zijn toch gewaagde uitspraken, zeker als we kijken naar de gebeurtenissen van dit jaar én de twijfels die er bestaan over de Red Bull-motor voor 2026. Verstappen leek na volgend seizoen open te staan voor een nieuwe uitdaging, maar deze deur gooit hij nu toch behoorlijk dicht.

Stoppen bij Red Bull Racing is "het doel" van Verstappen

"Ik ben gewoon blij met waar ik ben [bij Red Bull]", zo vervolgt hij zijn statement. "En het zou ook heel mooi zijn als je gewoon bij één team kunt blijven en daar voor altijd blijft rijden. Ik wil dat geloven [dat dat mogelijk is met Red Bull]. Dat is het doel." Daar zit geen woord Frans tussen en dus kunnen Toto Wolff en co. hun koffers wel pakken, zo lijkt het. Als je wereldtitels weet te winnen met verschillende teams, staat dit wel net wat mooier op je C.V., maar daar heeft Verstappen maling aan. "Of ik me druk maak om m'n nalatenschap? Nee. Ik hecht geen waarde aan mijn succes op basis van wat andere mensen zeggen."

Verstappen wil enkel gelukkig zijn

Voor Verstappen is er in zijn loopbaan - en op dit moment - maar één ding belangrijk - en dat is plezier maken. "Als ik gelukkig ben, is dat het enige wat telt", zo besluit hij. Het contract van Verstappen loopt nog door tot medio 2028. De kans bestaat dat hij daarna de stekker uit zijn loopbaan trekt. Bij Red Bull stoppen is waar hij op mikt en dat is na deze uitspraken zeker een realistisch scenario.