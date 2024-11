Sergio Pérez zal de Sprint voor de F1 Grand Prix van Qatar moeten aanvangen vanaf de zestiende positie. De Red Bull Racing-coureur werd al in SQ1 geëlimineerd. Hij wijst met het vingertje naar Charles Leclerc.

Lando Norris was oppermachtig in de sprintkwalificatie door de snelste tijd neer te zetten in elk van de drie sessies. George Russell en de andere McLaren van Oscar Piastri waren sterk evenals de Ferrari's. Max Verstappen moest genoegen nemen met de zesde stek. Helemaal onderaan echter vinden we Pérez die al in de eerste sessie werd uitgeschakeld samen met Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Zhou Guanyu en Franco Colapinto. In de slotfase van SQ1 gingen Pérez en Leclerc zij-aan-zij richting de eerste bocht. De teamgenoot van Verstappen beweert daar een boel tijd te zijn verloren. Hij moet bewijzen goed genoeg te zijn voor Red Bull, maar dan is een P16-resultaat wel het laatste wat je nodig hebt. In de afgelopen 50 (sprint)kwalificaties is hij 49 keer verslagen door Verstappen.

Vechten door de eerste bocht

"We zijn een beetje laat [uit de pitstraat] vertrokken", begint Pérez bij F1 TV. "We hadden een probleem met een van de anti-roll bars." Deze stangen horen bij de ophanging en beperken het overhellen in de bochten. "Toen ik eenmaal aan mijn laatste ronde wilde beginnen, was iedereen de gaten aan het openen en plotseling zat Charles [Leclerc] daar. We waren aan vechten door de eerste bocht. Daardoor heb ik een paar tienden verloren en dat was genoeg om niet door te kunnen gaan. Dat is echt zonde, want volgens mij hadden we echt vooruitgang geboekt met de auto tussen de vrije training en de [sprint]kwalificatie. Er zat veel meer potentie in, dus het is heel jammer dat we hier nu staan."

De man uit Guadalajara heeft er geen vertrouwen in dat hij in de Sprint punten kan pakken. "Dat gaat heel moeilijk worden. We gaan ons maar gewoon concentreren op wat er daarna nog in het weekend komt. In zo'n korte race denk ik niet dat er nog iets is dat we kunnen doen."

