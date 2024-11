Akkoord over elfde F1-team, Verstappen vertelt aangeschoten over Sky Sports-sneer | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is één dag na de vierde wereldtitel van Max Verstappen die behaald werd tijdens de Grand Prix van Las Vegas en dus valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over wat er allemaal in de gokstad gebeurd is. Zo kwamen er beelden bovendrijven van de zichtbaar aangeschoten Nederlander die in gesprek met Viaplay lachend vertelde hoe hij Zak Brown live op Sky Sports te grazen nam met een treffende opmerking. Bovendien was er leuk nieuws te melden: door een principeakkoord tussen General Motors en de Formule 1 gaan we vanaf 2026 een elfde Formule 1-team op de grid verwelkomen.

Aandeelhouders Red Bull gaan lot bepalen van Pérez

Sergio Pérez moet de afsluitende twee raceweekenden van het seizoen niet alleen Christian Horner en Helmut Marko overtuigen voor een langer verblijf bij Red Bull Racing, de aandeelhouders van de energiedrankgigant willen na de race in Abu Dhabi meebeslissen over het lot van 'Checo'. "Na Abu Dhabi zal er een vergadering plaatsvinden en het resultaat van deze vergadering zal worden gepresenteerd aan de aandeelhouders."

Williams loopt het risico om met slechts één auto af te reizen naar Qatar en Abu Dhabi

Williams-teambaas James Volwes onthult dat de schadepost bij het geplaagde team inmiddels zover is opgelopen dat er een reële kans bestaat dat de renstal de laatste twee races slechts één auto gaat inzetten. De teambaas wijst naar de budgetcap, waarin er geen ruimte meer is voor het herstellen van nieuwe schadegevallen.

Verstappen over zijn toekomst na behalen titel: 'Om eerlijk te zijn...'

Max Verstappen (27) heeft inmiddels vier wereldtitels achter zijn naam staan en dus krijgt hij automatisch weer de vraag hoe lang hij dit nog wel doen én waar hij dat wil doen. Verstappen erkent dat hij afgelopen jaar echt wel zijn twijfels heeft gehad, maar zegt ook dat hij niet iemand is "die heel drastische beslissingen neemt". "Om eerlijk te zijn denk ik dat er in je leven elk jaar wel gedachten door je hoofd gaan: hoe lang wil ik dit nog doen? Waar wil ik dit doen? Hoe wil ik dat doen?", zo vertelde Vertappen na afloop van de race in Las Vegas bij de verzamelde pers.

Aangeschoten Verstappen gaat in op sneertje naar McLaren: "Live bij Sky Sports gezegd"

Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veiliggesteld. Hij kon Zak Brown trots vertellen dat het hem dit keer is gelukt zonder dat de Red Bull de snelste auto was, en daar konden ze bij Viaplay ook om lachen. "Dat heb ik hem absoluut gezegd, live bij Sky Sports! Dat werkt altijd als motivatie", reageerde hij met een gin en tonic in zijn hand.

BREAKING: Principeakkoord met Cadillac voor toetreding tot F1 in seizoen 2026

Cadillac heeft een principeakkoord bereikt met F1 om toe te treden tot de koningsklasse als elfde team in het wereldkampioenschap, zo heeft de Formule 1 net bekendgemaakt. De Amerikaanse renstal zal debuteren in 2026 met haar eigen General Motors-power van Cadillac. De elfde renstal zal waarschijnlijk Cadillac F1 Team gaan heten, ook al valt het personeel waarschijnlijk onder het bedrijf van Andretti - een beetje op dezelfde manier zoals Audi Sauber heeft overgenomen en vanuit de Sauber-fabriek in Hinwil in Zwitserland werkt.

