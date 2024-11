Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap veiliggesteld. Hij kon Zak Brown trots vertellen dat het hem dit keer is gelukt zonder dat de Red Bull de snelste auto was, en daar konden ze bij Viaplay ook om lachen.

Verstappen begon de wedstrijd op het Las Vegas Strip Circuit vanaf de vijfde plaats en zou ook als vijfde over de streep komen achter George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Hij finishte een plekje voor Lando Norris en dat was meer dan genoeg om de wereldtitel van 2024 te pakken. "Je bent nu een viervoudig wereldkampioen, dus je hebt mijn [Ayrton] Senna verslagen", zei McLaren-CEO Brown met een knipoog bij Sky Sports, als felicitatie aan Verstappen. De Limburger reageerde: "En zoals je zei, eerst kon ik alleen winnen in de snelste auto, maar dit jaar is dat wel anders geweest."

Met een kater naar Qatar

Allard Kalff had het nog niet gezien, maar had er wel op gerekend dat Verstappen zo'n slimme opmerking richting Brown zou maken. "Ben je Zak Brown nog tegengekomen en heb je hem even verteld dat je ook niet in de snelste auto wereldkampioen kan worden?", vroeg de analist en commentator aan Verstappen bij een speciale Title Talk-uitzending van Viaplay. "Dat heb ik hem absoluut gezegd, live bij Sky Sports! Dat werkt altijd als motivatie", reageerde hij met een gin en tonic in zijn hand. De Britse media is niet bepaald altijd positief geweest over de kampioen, dus om het Brown te kunnen vertellen voor het Britse tv-publiek maakte het momentje natuurlijk extra lekker.

Red Bull-simulatorrijder Rudy van Buren adviseerde Verstappen om nog van zijn gin en tonic te genieten en met een kater naar Qatar af te reizen voor de één na laatste race van het seizoen. "Kater? Qatar? Dat lijkt een beetje op elkaar!" Bekijk de beelden hier.

