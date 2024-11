Cadillac heeft een principeakkoord bereikt met F1 om toe te treden tot de koningsklasse als elfde team in het wereldkampioenschap, zo heeft de Formule 1 net bekendgemaakt. De Amerikaanse renstal zal debuteren in 2026 met haar eigen General Motors-power van Cadillac.

Het heeft lang mogen duren, maar eindelijk komt er dan toch een elfde F1-team. Op 2 februari 2023 opende de FIA een inschrijvingsprocedure. Andretti, Hitech GP, LKYSUNZ en Rodin Cars bleven als de vier meest serieuze kandidaten over, maar de laatste drie voldeden niet aan alle eisen, zoals duurzaamheid en de financiën. Andretti (toen officieel Andretti Formula Racing LLC) deed dat wel en dus kreeg het team van Michael Andretti, de IndyCar-kampioen van 1991 die twee jaar later op het podium stond van de Italiaanse Grand Prix, groen licht van de FIA op 2 oktober 2023.

In onzekerheid doorwerken

Maar F1-eigenaren Liberty Media en Formula One Management (FOM) blokkeerden de plannen op 31 januari 2024, onder andere omdat de huidige teams de prijzenpot niet wilden delen. Ze vonden dat Andretti beter een ander team kon overnemen in plaats van dat het startveld uitgebreid zou worden. Andretti had al geprobeerd Sauber te kopen in 2020, voordat de Zwitsers besloten in zee te gaan met Audi. Andretti ging echter koppig door met de voorbereidingen voor 2026, ondanks alle onzekerheid.

Het team transformeerde in Andretti Global, sloeg de handen ineen met GM-merk Cadillac en zette een fabriek op in Enstone in Engeland om aan de auto te werken. Ondertussen stapte Mario Andretti, de wereldkampioen van 1978, namens zijn zoon naar het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), en ook de Europese Unie wilde onderzoek doen naar het kartelachtige gedrag van de Formule 1. Liberty Media-CEO Greg Maffei had Mario verteld dat hij Michael nooit in de koningsklasse zou toelaten.

Towriss en Walter nemen het over van Andretti

Het Cadillac F1-team zal nu alsnog worden toegelaten op de grid vanaf 2026. Michael Andretti is niet langer de grootaandeelhouder, want hij heeft het stokje overgedragen aan Dan Towriss, de CEO van Gainbridge, een verzekeringsmaatschappij op het gebied van digitale financiën dat onder Group 1001 valt, en Mark Walter, de CEO van investeringsmaatschappij Guggenheim Partners en tevens mede-eigenaar van de Dodgers en Chelsea. Towriss en Walter zijn bij elkaar honderden miljarden dollars waard.

Of de stap die Andretti heeft teruggedaan, dé reden is dat Cadillac nu wel wordt toegelaten en eerst niet, is niet bekend. Het kan ook zijn dat het de Formule 1 te heet onder de voeten werd, omdat de FBI namens de DOJ in de paddock van de Las Vegas Grand Prix verscheen om onderzoek te doen, of omdat Maffei opstapt. Naar verluidt is Michael Andretti wel als adviseur aangebleven en zou Mario Andretti een ambassadeur voor het team worden.

Cadillac F1 Team

De elfde renstal zal waarschijnlijk Cadillac F1 Team gaan heten, ook al valt het personeel waarschijnlijk onder het bedrijf van Andretti - een beetje op dezelfde manier zoals Audi Sauber heeft overgenomen en vanuit de Sauber-fabriek in Hinwil in Zwitserland werkt. De vraag is nog even of het merk ook in 2026 al motoren kan gaan ontwikkelen. Andretti sprak eerst met Alpine, maar die gaan natuurlijk hun eigen Renault-motorproject stopzetten na 2025. Voor nu wordt daar nog niks over gemeld, maar het gerucht gaat dat het in 2026 en 2027 motoren van Ferrari zou gaan gebruiken.

Rob White is in de week voor de Las Vegas Grand Prix begonnen als de Chief Operating Officer van Cadillac. Hij was de operationeel en technisch directeur van de Renault F1-motoren, toen Fernando Alonso en Sebastian Vettel daar hun kampioenschappen mee behaalden. Ook Pat Symonds, uitvoerend adviseur van engineering, en Nick Chester, technisch directeur, zijn grote namen die zich al bij Cadillac hadden gevoegd.

Andretti Global is al volop actief in onder andere de IndyCar Series en natuurlijk ook de Indianapolis 500, het Formule E-wereldkampioenschap, de Australische Supercars, het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, en de Extreme E wat vanaf volgend jaar het Extreme H wordt, een officieel FIA-wereldkampioenschap waarbij geracet wordt met auto's die rijden op waterstof. Andretti kan ook de Formule 1 straks aan zijn portfolio toevoegen. Mario Andretti is namelijk een van de directeuren van het Cadillac F1-team geworden.

De Formule 1 had voor het laatste een veld van 22 auto's in 2016, voordat Manor Racing Team in maart 2017 failliet ging en geen koper kon vinden.

