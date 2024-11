Max Verstappen (27) heeft inmiddels vier wereldtitels achter zijn naam staan en dus krijgt hij automatisch weer de vraag hoe lang hij dit nog wel doen én waar hij dat wil doen. Verstappen erkent dat hij afgelopen jaar echt wel zijn twijfels heeft gehad, maar zegt ook dat hij niet iemand is "die heel drastische beslissingen neemt".

Het was een seizoen van uitersten voor Verstappen en Red Bull. Hoge pieken en diepe dalen, zowel op als naast de baan. Ondanks een nieuw wereldkampioenschap, was 2024 misschien wel het jaar waarin Verstappen het meest heeft nagedacht over zijn toekomst. Er werd openlijk geflirt door Toto Wolff en ook bij Aston Martin zette ze de deur wagenwijd open voor Verstappen. De Limburger erkent dan ook dat hij zeker wel eens heeft nagedacht over wat hij wil. "Om eerlijk te zijn denk ik dat er in je leven elk jaar wel gedachten door je hoofd gaan: hoe lang wil ik dit nog doen? Waar wil ik dit doen? Hoe wil ik dat doen?", zo vertelde Vertappen na afloop van de race in Las Vegas bij de verzamelde pers.

Er gebeuren ook dingen in privéleven

Verstappen erkent dat ook zijn privéleven een steeds grotere rol gaat spelen in zijn keuzes. De Red Bull-coureur is nu al een aantal jaar samen met Kelly Piquet en samen dragen ze de zorg voor Penelope, de dochter van de Braziliaanse schone. Ook hebben ze sinds kort een kat in huis. "Er zijn dingen in je privéleven die gebeuren, en ook in je racecarrière. Er zijn altijd dingen waar je mee moet omgaan en over na moet denken", zo erkent Verstappen. "Maar dat is prima. Ik bedoel, ik denk dat ik over het algemeen vrij ontspannen met dit soort dingen omga, omdat het heel belangrijk is om je privéleven en raceleven te scheiden."

Verstappen neemt niet snel "drastische beslissingen"

Hoewel de gedachten soms wel door zijn hoofd schieten, zegt Verstappen niet bezig te zijn met rigoureuze beslissingen. "Maar het is oké om dit soort gedachten te hebben, over wat je wil doen", zo zegt hij. "Tegelijkertijd ben ik ook niet iemand die heel drastische beslissingen neemt."

