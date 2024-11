Red Bull met verkeerde achtervleugel naar Vegas, Verstappen op achterstand | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond volledig in het teken van de opening van het raceweekend in Las Vegas. De eerste twee vrije trainingen werden verreden en daar werd duidelijk dat Max Verstappen en zijn team nog flink wat werk te verzetten hebben. Red Bull heeft tevens een foutje gemaakt door de verkeerde achtervleugel mee te nemen naar de gokstad. In diezelfde gokstad hing tevens een sterke geur van wiet, zo bevestigden Franco Colapinto en Sergio Pérez na afloop van de trainingen. Verder kwam naar buiten dat Andretti zeer waarschijnlijk toch geaccepteerd wordt als elfde team op de grid van de Formule 1. Dit en meer lees in je in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Mercedes begint sterk in Las Vegas met Hamilton, Verstappen klokt vijfde tijd in VT1

Lewis Hamilton is als allersnelste begonnen aan de F1 Grand Prix van Las Vegas. Mercedes-coureur zat 0.396 seconden onder de tijd van George Russell in Vrije Training 1. Lando Norris werd derde, terwijl Max Verstappen het moest doen met de vijfde stek. Mercedes beet zodoende het spits af als snelste team in de straten van Vegas, terwijl er bij Red Bull direct de nodige alarmbellen afgingen. Niet alleen konden Verstappen en Sergio Pérez niet bij de concurrentie in de buurt komen, ook het zusterteam - de Racing Bulls - had geen snelheid. Yuki Tsunoda en Liam Lawson eindigden als laatsten in de eerste vrije training. Lees hier de hele samenvatting van de eerste oefensessie in Vegas.

Hamilton en Mercedes bevestigen pace in VT2, grote kopzorgen voor Red Bull en Verstappen

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas vrijdag werd een bevestiging van de goede pace van Mercedes in de gokstad. Lewis Hamilton was dit keer het snelste, terwijl George Russell derde werd. Voor Red Bull en Max Verstappen lijkt er veel werk aan de winkel met P17 en P19 voor Sergio Pérez. Hiermee deden de twee Red Bull-heren nog een flink stuk minder in toch al teleurstellende eerste vrije training. Lees hier de hele samenvatting van de tweede vrije training in Vegas.

'Red Bull Racing met verkeerde achtervleugel naar Las Vegas, zes tienden verlies'

Red Bull Racing verliest naar verluidt zes tienden op het rechte stuk in Las Vegas, omdat de Oostenrijkse grootmacht de verkeerde achtervleugel heeft meegenomen naar het Las Vegas Street Circuit. Het team uit Milton Keynes zou de verkeerde achtervleugel hebben ingepakt voor het raceweekend in Las Vegas, waardoor er op het lange rechte stuk maar liefst zes tienden wordt verloren op de concurrentie. Er wordt naar verluidt een platter exemplaar - met minder luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid - ingevlogen vanuit Engeland. Deze zou zaterdagochtend - Amerikaanse tijd - aan moeten komen in Las Vegas, al werd dit later ontkracht door Helmut Marko. Lees hier het hele artikel over de verkeerde achtervleugel.

Marko bevestigt vergeten voorvleugel Red Bull: "We hebben geen andere"

Vlak na de zeer teleurstellend verlopen vrijdag voor het team van Red Bull Racing kwam er het opvallende nieuws naar buiten dat men niet de juiste achtervleugel voor dit circuit zou hebben meegenomen naar Las Vegas, een fout die mogelijk tot zeven tienden per rondje kan kosten. Helmut Marko reageert op het opvallende bericht. "We hebben geen andere, kleinere achtervleugel zoals we die zien bij onze concurrenten. Dat had ons zeker geholpen", zo luidt de korte reactie van de Oostenrijker. Lees hier het hele artikel van Marko over de achtervleugel.

'Andretti wordt binnenkort officieel geaccepteerd door Formule 1 als elfde team'

De Formule 1 is naar verluidt eindelijk bereid Andretti een plekje te geven op de grid als elfde team. Michael Andretti heeft een stapje teruggedaan en dat zou hem juist geholpen hebben. De FBI zou zelfs in Las Vegas zijn om de zaak te onderzoeken. Er zou ergens in de komende weken al een officiële goedkeuring van FOM bekend gemaakt kunnen worden. Of het team Andretti Global gaat heten, ook al is Michael niet langer de grootaandeelhouder is niet bekend. Tevens is niet bekend of het team in 2026 haar debuut mag maken met een andere motor of pas in 2028, wanneer General Motors er klaar voor is. Lees hier het hele artikel over de mogelijke toetreding van Andretti.

Colapinto rook sterke wietgeur tijdens vrije training: 'Dopingtest zou positief zijn'

Las Vegas doet zijn bijnaam Sin City dit weekend eer aan, want verschillende coureurs roken een sterke wietgeur op het circuit tijdens de vrije trainingen. De geur was zo sterk dat de coureurs bij een dopingtest waarschijnlijk positief zouden hebben getest. Dit zei Franco Colapinto na afloop van de trainingsessies bij de media. "Ja, er was een geur van marihuana [terwijl we aan het rijden waren]. Als ze de coureurs nu een dopingtest zouden laten afleggen, denk ik dat we allemaal positief zouden testen", zo zei de Argentijn. Lees hier het hele artikel over de wietlucht in Vegas.

