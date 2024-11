Red Bull Racing verliest naar verluidt zes tienden op het rechte stuk in Las Vegas, omdat de Oostenrijkse grootmacht de verkeerde achtervleugel heeft meegenomen naar het Las Vegas Street Circuit.

Het raceweekend in Las Vegas is niet goed begonnen voor Red Bull Racing. In de eerste vrije training bleef Max Verstappen steken op de vijfde plaats, ruim een seconde achter de 1.35.001 van Lewis Hamilton. Sergio Pérez eindigde de eerste oefensessie als tiende. In de tweede vrije training was er echter weinig verbetering. Sterker nog, het leek nog veel moeizamer te gaan voor de Oostenrijkse grootmacht. Dit keer kwam Verstappen niet verder dan de zeventiende stek, met zijn Mexicaanse collega nog verder naar achteren op P19.

Verkeerde achtervleugel

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is er een opmerkelijke verklaring voor de teleurstellende performance van Red Bull Racing. Het team uit Milton Keynes zou de verkeerde achtervleugel hebben ingepakt voor het raceweekend in Las Vegas, waardoor er op het lange rechte stuk maar liefst zes tienden wordt verloren op de concurrentie. Er wordt naar verluidt een platter exemplaar - met minder luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid - ingevlogen vanuit Engeland. Deze zou zaterdagochtend - Amerikaanse tijd - aan moeten komen in Las Vegas.

