Colapinto rook sterke wietgeur tijdens vrije training: 'Dopingtest zou positief zijn'

Las Vegas doet zijn bijnaam Sin City dit weekend eer aan, want verschillende coureurs roken een sterke wietgeur op het circuit tijdens de vrije trainingen. De geur was zo sterk dat de coureurs bij een dopingtest waarschijnlijk positief zouden hebben getest. Dit zei Franco Colapinto na afloop van de trainingsessies bij de media.

Las Vegas is een stad van uitersten en staat vooral bekend om zijn talloze goklocaties en bruisende nachtleven. In het begin van de jaren '90 kreeg de stad dan ook de bijnaam Sin City, toen met name gokken en prostitutie de boventoon voerde in de Amerikaanse plaats. Het is dan ook niet geheel verrassend dat nota bene in Vegas de Formule 1-coureurs geconfronteerd werden met een onaangename geur tijdens het rijden over het circuit. Terwijl de coureurs in opperste concentratie en met hoge snelheid over de Strip scheurden, werden zij geconfronteerd met een sterke wietlucht, zo bevestigen zowel Colapinto als Red Bull-coureur Sergio Pérez.

Sterke wietgeur tijdens vrije trainingen in Las Vegas

Volgens Colapinto was de geur van de welbekende softdrugs dusdanig indringend, dat het een positieve test zou hebben opgeleverd als de coureurs na afloop van de training aan een dopingtest zouden zijn onderworpen. "Ja, er was een geur van marihuana [terwijl we aan het rijden waren]. Als ze de coureurs nu een dopingtest zouden laten afleggen, denk ik dat we allemaal positief zouden testen", zo lacht hij bij de media. Pérez vertelde afzonderlijk van Colapinto een soortgelijk verhaal bij de pers en zegt dat het behoorlijk extreem was.

Pérez denkt dat coureurs in gesprek gaan over wietlucht

"Wat heel erg opvalt op het circuit, is de geur van wiet de hele nacht door. Ik ben er nu al een beetje moe van", zo zegt de Mexicaanse coureur van Red Bull Racing. "De hoeveelheid is ongelooflijk. Het is zeker iets waar de coureurs over zullen praten."

