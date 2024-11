Wolff: 'Ferrari heeft niet gevraagd of ze Hamilton eerder konden krijgen'

Lewis Hamilton (39) zal na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi niet namens Ferrari deelnemen aan de bandentest van Pirelli, die op hetzelfde circuit plaatsvindt als de laatste race van het jaar. Niet omdat Mercedes hem dit geweigerd heeft, maar puur omdat er andere activiteiten gepland staan én omdat Ferrari-teambaas Frederic Vasseur überhaupt niet gevraagd heeft of dit een mogelijkheid was.

Al helemaal aan het begin van dit jaar werd bekend dat Hamilton na afloop van het 2024-seizoen zou overstappen van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen wilde toch nog zijn jongensdroom waarmaken, alvorens hij zijn helm aan de wilgen hangt. Veel coureurs, die de overstap maken naar een ander team, spreken af dat zij de bandentest in Abu Dhabi mogen uitvoeren voor hun nieuwe werkgever. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Carlos Sainz, die Ferrari na dit seizoen verlaat en verruilt voor Williams. Hoewel de Spanjaard ten tijde van de bandentest officieel nog onder contract zou staan bij Ferrari, mag hij van de Italiaanse renstal toch al bij Williams instappen om wat eerste meters te maken. Dit geldt dus niet voor Hamilton.

Hamilton heeft nog verplichtingen met Mercedes

Hamilton staat 'gewoon' tot het einde van het jaar onder contract bij Mercedes en zal dus niet instappen voor Ferrari tijdens de bandentest. Dit is echter niet omdat Mercedes dit geweigerd zou hebben. "Fred [Vasseur, red.] heeft het niet gevraagd", zo reageert Wolff bij de media in Las Vegas. "Ik denk dat er ook wel een verschil is als je bijvoorbeeld naar een Williams [geen directe concurrent, red.] gaat, maar we hebben contractuele overeenkomsten met sponsoren. We organiseren ook nog een afscheid voor Lewis. Er zijn veel activiteiten die nog gepland staan."

Vasseur en Wolff hadden kort contact

Volgens Wolff is er wel kort contact geweest met Vasseur over de mogelijkheid om Hamilton misschien al eerder naar Ferrari te laten gaan. "Hij en ik, we hebben er kort over gesproken en hij zei dat het waarschijnlijk niet ging werken", zo vertelt Wolff. "En ik zei: 'Ja, ik denk ook niet dat het gaat werken'. En dat was eigenlijk alles. Dus ik denk niet dat Fred er heel erg rouwig om is."

