Nyck de Vries (29) reed in de Formule 1 al eens eerder voor het team van Scuderia AlphaTauri [tegenwoordig Racing Bulls], maar dit werd geen doorslaand succes. Toch krijgt De Vries mogelijk een nieuwe kans in de koningsklasse van de autosport. Niemand minder dan het team van McLaren heeft interesse in de Nederlander, zo bevestigt CEO Zak Brown.

Na amper een half jaar achter het stuur te hebben gezeten bij de juniorenformatie van Red Bull, moest De Vries halverwege het seizoen van 2023 zijn koffers pakken. De coureur uit Uitwellingerga kon de verwachtingen niet waarmaken en werd vervangen door Daniel Ricciardo. De Vries verdween uit de paddock en ging weer - met wisselend succes - aan de slag in andere raceklassen, zoals de Formule E en het WEC. Toch zijn de Formule 1-teams hem niet volledig uit het oog verloren, zo blijkt. Brown bevestigt dat De Vries recent een test heeft afgewerkt voor McLaren en dat hij in beeld is om wellicht een coureursrol te vervullen binnen het team.

Brown bevestigt kandidatuur De Vries bij McLaren

In gesprek met Viaplay heeft Brown bevestigt dat De Vries op het circuit van Paul Richard in Frankrijk een test heeft gedaan in de F1-auto van McLaren uit 2022. “Het ging heel goed”, aldus de Amerikaan. “Je weet dat hij natuurlijk een lange geschiedenis heeft met McLaren. Aan het begin van zijn carrière is hij immers bij ons begonnen. We doorlopen nu ons TPC-programma (Testing with Previous Cars, red.) om een paar coureurs te evalueren en De Vries is één van die rijders.”

McLaren zoekt diverse coureurs

Nu Gabriel Bortoleto, huidig reservecoureur bij McLaren, de overstap maakt naar Sauber, moeten de Britten op zoek naar een nieuwe naam die de reserverol op zich wil nemen. Brown zegt echter dat er nog wel meer rollen gevuld moeten worden. “We zijn op zoek naar mensen voor in de simulator, testrijders en voeren tegelijkertijd ook bandentests uit." En volgens Brown maakt De Vries een goede kans om één van deze rollen op zich te gaan nemen, misschien wel als reservecoureur. "Nyck de Vries is gelukkig een groot talent", aldus Brown.

McLaren hakt voor jaarwisseling knoop rondom De Vries door

Hij vervolgt: "We wilden opnieuw kennis met hem maken en hij heeft het heel goed gedaan. Dus we zien wel wat er van komt." En wanneer we witte rook kunnen verwachten? Nog voor de jaarwisseling, stelt Brown: "Waarschijnlijk aan het einde van het jaar."

