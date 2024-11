Max Verstappen hoopt in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veilig te stellen, maar dat lijkt een hels karwei te worden als we de vrijdagtrainingen als uitgangspunt nemen. Dr. Helmut Marko bevestigt dat er nog wel een aantal zaken moeten verbeteren wil Red Bull Racing competitief kunnen zijn in Las Vegas dit weekend.

Een vijfde tijd in de eerste vrije training en een uiterst teleurstellende zeventiende tijd in de tweede oefensessie; meer zat er niet in voor Verstappen in Vegas op de vrijdag. De Nederlander kan in de wereldberoemde gokstad zijn vierde kampioenschap claimen, maar dan moet hij wel dicht op de prestatie van concurrent Lando Norris zitten. En diezelfde Norris klokte een respectievelijk derde en tweede tijd in de oefensessies op vrijdag. Een deel van de tegenvallende prestaties van Red Bull kwamen door de achtervleugel, maar er is nog meer waar aan gewerkt moet worden, zo stelt Marko.

Red Bull heeft veel om aan te werken

"In de korte runs gingen we niet met de softs naar buiten en in de lange runs was slechts een gedeelte goed", zo begint Marko tegenover Motorsport.com zijn terugblik op de vrijdagsessies. "Sommige ronden waren competitief, maar daarna vielen de achterbanden compleet weg. Er waren echter flitsen van snelheid te zien. We moeten er alleen nog consistent in worden." Volgens de topman van Red Bull is de balans nog niet in orde en speelt de bandenslijtage een grote rol voor zijn team. "We hebben meer balans nodig", zo zegt hij. "Op de enkele ronde kunnen we wel verbeteren, maar in de lange runs is de bandenslijtage een probleem op dit moment."

Zaterdag is een andere dag

Marko wil echter niet puur op basis van deze vrijdag de handdoek in de ring werpen. Volgens hem moet er sowieso niet te veel waarde worden gehecht aan de vrijdag. "Morgen is een andere dag. Je hebt het wellicht al vaker gezien; mensen die het snelst zijn op de vrijdag, dat betekent niet dat zij ook snel zijn in de race....", aldus de man uit Graz.

