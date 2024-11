Hamilton en Mercedes bevestigen pace in VT2, grote kopzorgen voor Red Bull en Verstappen

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Las Vegas vrijdag werd een bevestiging van de goede pace van Mercedes in de gokstad. Lewis Hamilton was dit keer het snelste, terwijl George Russell derde werd. Voor Red Bull en Max Verstappen lijkt er veel werk aan de winkel met P17 en P19 voor Sergio Pérez.

Vrijdagochtend in het holst van de Nederlandse nacht stond de eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas op het programma op de wereldberoemde strip van de gokstad. Het waren de Mercedessen die voorlopig de show wisten te stelen in het weekend waarin Max Verstappen hoopt om zijn vierde wereldtitel op een rij te pakken in de koningsklasse. Dat terwijl de Nederlander niet verder kwam dan de vijfde tijd, waardoor er dus werk aan de winkel bleek voor Verstappen en het team van Red Bull Racing.

Red Bull heeft het lastig

Tijdens de tweede vrije training was het kwik nog wat verder gedaald naar acht graden Celsius, één van de koudste temperaturen op de kalender en dus was het opnieuw zoeken geblazen voor de teams en coureurs. Net als in VT1 was de grip op de baan verre van optimaal aan het begin van de eerste sessie en we zagen Verstappen en Charles Leclerc een momentje hebben waarin het allemaal net goedging. Ondertussen had Hamilton in de openingsfase van de tweede vrije training de snelste tijd op de klokken gereden. Kort daarna was het Lando Norris die de snelste tijd pakte, maar vervolgens antwoordde George Russell weer snel namens de Zilverpijlen.

Russell bleek sowieso wel lekker bezig, want even later verscherpte hij zijn tijd nog eens naar een 1:32.657, dat allemaal op de mediums. Voor Verstappen ging het nog niet bepaald crescendo aan het begin van de tweede sessie. Na het lange rechte stuk had de wereldkampioen een momentje en blokkeerde hij zijn remmen, waardoor hij de uitloopstrook moest opzoeken om verder geen schade op te lopen. Ook bij Sergio Pérez ging het allemaal niet van harte, hij had het ook lastig met de grip en ging even rechtdoor over de kerbs. Duidelijk leek het dat Red Bull de zaakjes aan het begin van VT2 nog zeker niet op orde had qua balans.

Rode vlag Albon

Na een dikke twintig minuten besloten de eerste coureurs de mediumbanden in te wisselen voor de softs om de kwalificatieruns af te gaan werken. Meteen zagen we daardoor coureurs hun eigen tijden en die van elkaar verbeteren en reden onder meer Fernando Alonso en Lance Stroll een prima rondje. Hamilton sloot vervolgens aan bij teamgenoot Russell in de top twee, waarbij de jongste van het stel op ongeveer de helft van de sessie het snelste was net een 1:34.015. Vervolgens was het vooraan een beetje stuivertje wisselen, totdat het even late voor de eerste keer de rode vlag was in Las Vegas.

Het ging om Alex Albon, die aan het begin van de sessie al technische problemen rapporteerde, die hem in deze sessie uiteindelijk toch teveel parten speelde. De Britse Thai moest zijn auto noodgedwongen stilzetten op het asfalt en dus vond de eerste neutralisatie van het weekend plaats. Nadat de Williams van Albon van het circuit getakeld was, konden we verder met het laatste deel van de sessie. Verstappen ging ook weer naar buiten en hoewel je op dat moment hoopt op een paar snelle rondjes van de Nederlander, leek het erop dat hij dat niet van plan was. Bovendien zat er ook Flow Vis op de wagen van de man die zich mogelijk dit weekend tot wereldkampioen kroont en dus leek het voornamelijk een potje data verzamelen.

Problemen bij Red Bull

In het restant van de tweede vrije training zagen we weinig opmerkelijke dingen meer, al kregen we wel even Verstappen nog in beeld en zagen we dat het eigenlijk voor geen meter liep bij de Nederlander, die zijn sessie zeer teleurstellend op P17 eindigde. Het feit dat Pérez de negentiende tijd liet noteren, zorgt niet bepaald voor meer vertrouwen bij Christian Horner en zijn formatie. Hamilton en Russell eindigden op P1 en P3 en zullen dus met een goed gevoel richting de zaterdag gaan, terwijl zij gesplit werden door Norris in zijn McLaren. De Ferrari's sluiten aan achter de top drie.

