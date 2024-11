Lewis Hamilton is als allersnelste begonnen aan de F1 Grand Prix van Las Vegas. Mercedes-coureur zat 0.396 seconden onder de tijd van George Russell in Vrije Training 1. Lando Norris werd derde, terwijl Max Verstappen het moest doen met de vijfde stek.

De eerste trainingssessie voor het vierde Formule 1-evenement in de casinohoofdstad van de wereld - en de tweede onder de naam Grand Prix van Las Vegas - begon om 18:30 uur lokale tijd in droge, maar koele weersomstandigheden. Bijna iedereen kwam naar buiten op de mediums. Alleen de beide Red Bull Racing-coureurs deden de openingsfase van VT1 op de softs. Max Verstappen opende met een 1:44.239, voordat Kevin Magnussen een 1:42.645 klokte en daarna verbeterde met een 1:40.407. De baan was ontzettend stoffig en de rondetijden zouden al heel snel dalen naarmate de racelijn een steeds mooier laagje rubber kreeg.

Foutjes

Om aan te geven hoe glad en stoffig het was, zei Liam Lawson over de radio: "Het voelt alsof ik in de regen rij." Dat het een uitdaging was om de auto op de baan te houden, bleek uit alle foutjes die werden gemaakt. Zo gingen onder Oscar Piastri en de Ferrari's wijd door de chicane van bochten 7 en 8, vlakbij de Sphere, en misten Lando Norris, Verstappen en Zhou Guanyu compleet hun rempunt voor bocht 14. Bij Williams verliep het ook niet vlekkeloos. Alexander Albon en Franco Colapinto kregen allebei een waarschuwing van de nieuwe wedstrijdleider Rui Marques voor het rijden over de witte lijn bij de ingang van de pitstraat, nadat één van de coureurs Verstappen had opgehouden. "Wat de fuck, man! Aaa...", klonk het over de boardradio van de Limburger.

BIG lock-up for Verstappen 😶‍🌫️



Cool conditions and a slick, dusty surface are testing all the drivers' skills out there 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/LZJ65guXiZ — Formula 1 (@F1) November 22, 2024

Hamilton snelste halverwege VT1

Nadat het eerste halfuur van de sessie voorbij was, kwam iedereen naar binnen. Lewis Hamilton stond bovenaan met een 1:36.927 voor Mercedes-teamgenoot George Russell die 0.132 seconden langzamer was. Russell klaagde overigens ook over de boardradio dat de witte lijnen bij de ingang van de pitstraat bijna niet te zien waren. Pierre Gasly maakte indruk met een 1:37.458 op de derde stek voor de rode bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Verstappen vonden we op de achtste positie achter Esteban Ocon en ploegmaat Sergio Pérez. Piastri had een apart probleem, toen hij de garage werd ingeduwd. De Mercedes-krachtbron achterin zijn McLaren wilde namelijk niet uit.

Mercedes één-twee

In de tweede helft van de sessie haalden de andere teams ook de zachte compound tevoorschijn. Hamilton sloot de eerste training uiteindelijk als snelste af met een 1:35.001. Russell maakte er een één-twee van voor de Zilverpijlen. Norris werd derde op bijna een seconde achterstand, maar eindigde wel voor Leclerc, Verstappen en Sainz. Fernando Alonso was de beste Aston Martin met de zevende stek. Over de andere Aston Martin, die van Lance Stroll, werd geklaagd toen hij Ocon had opgehouden en bijna een crash had veroorzaakt. Ze werden dertiende en veertiende achter Gasly, Pérez, Magnussen en Albon. De VCARB-bolides van Yuki Tsunoda en Liam Lawson waren de hekkensluiters.

