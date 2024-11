Vlak na de zeer teleurstellend verlopen vrijdag voor het team van Red Bull Racing kwam er het opvallende nieuws naar buiten dat men niet de juiste achtervleugel voor dit circuit zou hebben meegenomen naar Las Vegas, een fout die mogelijk tot zeven tienden per rondje kan kosten. Helmut Marko reageert op het opvallende bericht.

Vrijdagochtend in het holst van de Nederlandse nacht stond de eerste vrije training van de Grand Prix van Las Vegas op het programma op de wereldberoemde strip van de gokstad. Het waren de Mercedessen die voorlopig de show wisten te stelen in het weekend waarin Max Verstappen hoopt om zijn vierde wereldtitel op een rij te pakken in de koningsklasse. Voorlopig lijkt het echter helemaal niet zo'n mooi weekend te worden als gehoopt. In de eerste vrije training kwam Verstappen niet verder dan de vijfde tijd, waarna het in training twee ook niet helemaal naar wens ging. De balans in de RB20 was behoorlijk zoek en Verstappen kwam niet verder dan P17. Daarbij moet er wel vermeld worden dat er geen run op de softs werd neergezet.

Bijzonder

Toch lijkt het voorlopig wel alle hens aan denk te zijn voor de Oostenrijkse formatie, daar het Duitse Auto, Motor und Sport met een opmerkelijke verklaring voor de teleurstellende performance van Red Bull Racing op de proppen kwam. Het doorgaans goed geïnformeerde medium wist namelijk te melden dat de formatie van Christian Horner de verkeerde achtervleugel zou hebben ingepakt voor het raceweekend in Las Vegas, waardoor er op het lange rechte stuk maar liefst zes tienden wordt verloren op de concurrentie. De andere teams zouden allemaal een kleinere en plattere vleugel op de auto gemonteerd hebben, wat zorgt voor minder luchtweerstand en hogere topsnelheid, iets dat handig is op een circuit als dat van Las Vegas.

Marko reageert op nieuws

Na afloop van de sessie op donderdagavond in de gokstad werd Marko door Autosport aan de mouw getrokken en geconfronteerd met het opmerkelijke nieuws. Vervelend voor de Red Bull-fans, want Marko bevestigt inderdaad de toch vrij opmerkelijke blunder van zijn team: "We hebben geen andere, kleinere achtervleugel zoals we die zien bij onze concurrenten. Dat had ons zeker geholpen", zo luidt de korte reactie van de Oostenrijker. Hoewel AMuS nog suggereerde dat men een nieuw exemplaar in zou vliegen vanuit Milton Keynes, maakt Marko aan dat gerucht wél een einde als hij de vraag krijgt of er een kans is dat de gewenste vleugels nog op tijd ingevlogen worden: "Nee." Eén ding is zeker: de wereldtitel van Verstappen, die hij in Las Vegas hoopte te pakken, lijkt door de voorvleugelblunder toch echt in gevaar, waardoor de festiviteiten mogelijk tot Qatar uitgesteld moeten worden.

