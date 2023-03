Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 14:08

Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz heeft zich vorig jaar niet populair gemaakt bij de fans van Red Bull Racing door tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten te stellen dat Lewis Hamilton was beroofd van zijn achtste wereldtitel. Bij het Britse Independent blikt de journalist terug op dat moment en stelt dat hij simpelweg heeft gezegd wat de 'verstandige fans' denken.

Het heeft natuurlijk alles te maken met de titelontknoping in Abu Dhabi 2021. Niet alleen het team van Mercedes en Hamilton waren teleurgesteld, ook de Britse pers zag graag een achtste titel naar de zevenvoudig kampioen toe gaan. Hoewel de uitspraken van Kravitz vorig jaar oktober iets genuanceerder waren, dan hoe het werd gepresenteerd, kijkt de Engelsman terug naar die woorden en erkent hij dat Red Bull het misschien niet leuk vindt, maar dat hij altijd zal blijven zeggen hoe hij de dingen ziet.

Uitspraken van verstandige F1-fans

Als hem gevraagd wordt naar die specifieke uitspraak, dan legt Kravitz uit: "Mensen kunnen wat ik zeg verkeerd interpreteren of niet leuk vinden, maar ik zal de dingen altijd zeggen zoals ik ze zie en hoe een verstandige Formule 1-fan de dingen zou zien. Dat vinden ze misschien niet leuk." De uitspraken van de Brit zorgde ervoor dat het team van Red Bull Racing in het weekend daarna even niets te maken wilde hebben met Sky Sports F1.

Zal mezelf altijd corrigeren

Kravitz is niet de moeilijkste om zichzelf te corrigeren, daar waar nodig is. "Maar als je trouw bent aan jezelf en accuraat - ik zal mezelf altijd corrigeren als dat niet zo is. Maar ik denk dat de meeste mensen het leuk vinden en dat is prima", zo legt hij uit. Dat er vorig jaar zo'n storm was ontstaan over zijn uitspraken, daar was hij achteraf zelf ook niet blij mee: "Ik werd er eerlijk gezegd wat verlegen van."