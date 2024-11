'FIA verbiedt nieuw foefje na klacht Red Bull', Verstappen reageert op kritiek coureurs | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is dan bijna zover. Het raceweekend in Las Vegas, de casinohoofdstad van de wereld, gaat bijna van start. De FIA heeft meteen slecht nieuws voor de helft van het F1-veld, want er wordt een maas in de wet gesloten. Het gaat om een gesjoemel met de vloer waar de autosportbond door Red Bull Racing op werd gewezen. De kloof tussen de FIA en de coureurs wordt echter alsmaar groter door het gebrek aan communicatie en transparantie over interne zaken. Yuki Tsunoda bleek ondertussen, in zijn pyjama, problemen te hebben met het betreden van de Verenigde Staten. Ondertussen blikte Lando Norris terug op de domper in São Paulo en reageerde Max Verstappen op de kritiek die hij ontving van zijn collega's.

Artikel gaat verder onder video

Norris 'was een week lang kapot' na GP Brazilië en resultaat Verstappen

Lando Norris weet dat hij voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Las Vegas voor een lastig karwei staat om nog wereldkampioen te worden in F1 en het gevecht met Max Verstappen winnend af te sluiten. Geeft hij op? Nee. "Je moet het leren accepteren. Twee dingen maakten Brazilië moeilijk. Eén was dat zoiets zo laat in het seizoen gebeurde. Ik denk dat als het eerder in het seizoen is, het meer het geval is en je later wel ziet wat er gebeurt. Maar dit was bijna een bepalend moment voor het kampioenschap. Het was een bepalend moment voor het kampioenschap. De deuren zijn bijna gesloten", vertelde de McLaren-coureur tijdens de persconferenties in de gokstad. Lees hier het hele artikel over Lando Norris na de domper in São Paulo.

Russell: "Zijn coureurs die de situatie bij de FIA zat zijn, gaat de verkeerde kant op"

George Russell, die voorzitter is van de GPDA (vakbond coureurs), heeft nogmaals duidelijk proberen te maken dat de coureurs klaar zijn met de situatie bij de FIA. Tevens maakt de Brit duidelijk dat de vakbond niks heeft gehoord van de FIA na of omtrent het ontslag van wedstrijdleider Niels Wittich. "Ik denk dat toen we een paar jaar geleden van de FIA hoorden over de presidentsverkiezingen, ze het uiteindelijk hadden over transparantie, waar het geld wordt geherinvesteerd in het racen aan de basis, waar we allemaal voorstander van zijn. Als het gaat om een aantal van deze grote boetes. Er zijn een aantal coureurs op de grid die zich deze boetes gemakkelijk kunnen veroorloven. Er zijn misschien wat nieuwelingen op de grid die zich geen boete van $1 miljoen kunnen veroorloven. Als we weten waar dat geld wordt geherinvesteerd en of het naar de basis of trainingsprogramma's gaat. We willen gewoon transparantie en inzicht in wat er vanaf het begin is beloofd." Lees hier het hele artikel over George Russell die een strijd ziet ontstaan tussen de FIA en de coureurs.

'Pérez eist minimaal twintig miljoen dollar bij vroegtijdig vertrek Red Bull'

Sergio Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet. Eerder wisten we natuurlijk al dat het binnenhalen van Colapinto de Oostenrijkse formatie zeker al twintig miljoen euro zou moeten kosten. Daar blijkt nu nog een extra bedrag bovenop te komen volgens Blick. Het medium meldt namelijk dat Pérez zelf ook "minstens twintig miljoen dollar schadevergoeding eist". Lees hier het hele artikel over wat het Red Bull kost om van Sergio Pérez af te komen.

OOK INTERESSANT: FIA door Red Bull gewezen op foefje met de vloer: dit is hoeveel voordeel het opleverde

Tsunoda werd bijna niet toegelaten in VS door problemen met douane

In gesprek met Motorsport.com zegt Tsunoda dat hij bijna niet de Verenigde Staten binnen was gelaten. "Gelukkig lieten ze me binnen na een paar discussies, heel veel discussies eigenlijk. Ik werd bijna terug naar huis gestuurd. Alles is nu goed, maar ja, gelukkig ben ik hier." Tsunoda geeft vervolgens meer uitleg. "Er was mijn fysio met wie ik reis. Het is duidelijk dat als je door de douane gaat, je individueel gaat, toch? Opeens zette hij [de ambtenaar] me gewoon in de kamer en toen ik een gesprek had, had ik zoiets van: kan ik de persoon met wie ik ga reizen meenemen? Misschien kan hij een beetje helpen om wat meer uit te leggen over mezelf en de situatie in de Formule 1? Maar ik mocht hem niet meenemen of zelfs maar iemand bellen. Ik wilde ook het team bellen, of misschien de F1, zodat ze me konden helpen. Maar in die kamer kun je niets doen." Lees hier het hele artikel over het akkefietje van Yuki Tsunoda bij de Amerikaanse douane.

Verstappen reageert in Vegas op kritiek coureurs: "Ik zou niet zo hard hebben geklaagd"

Max Verstappen heeft in Las Vegas gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn manier van verdedigen ten opzichte van Lando Norris in de laatste weken. In Mexico besloot de FIA de regel aan te passen, waardoor Verstappen zich moest aanpassen. De Red Bull-coureur maakt zich er niet al te druk om en zegt dat hij gewoon de grenzen van het reglement op zoekt. "Eerlijk gezegd, al zouden ze [de FIA, red.] dat hebben gedaan, maakt hij mij in eerste instantie niet uit", zo vertelde Verstappen bij de BBC. "Want ik rijd naar wat ik denk dat er mogelijk is binnen wat toegestaan is in de regels. En hoe de regels zijn opgesteld, zo pas ik ze toe." De regel schreef in eerste instantie voor dat wanneer een coureur aan de binnenkant van een bocht voor ligt bij het ingaan van de bocht, hij de coureur aan de buitenkant geen ruimte hoeft te laten. Verstappen wil nooit iemand ruimte geven aan de buitenkant van de bocht. "Ik race persoonlijk niet op die manier." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op de kritiek die hij heeft gekregen.

'FIA gaat trucje bij de vloer verbieden na klachten en dreigement vanuit Red Bull'

De FIA zou zich voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Las Vegas weer hebben gefocust op het voorkomen van een trucje waar '50% van de grid' gebruik van zou maken. Dit keer wees Red Bull op het gebruik van het foefje bij de concurrentie. De FIA zou na een dreigement vanuit het team van Max Verstappen nu hard in hebben gegrepen. Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. Het zou gaan om een trucje dat onder meer door Mercedes, Haas en Ferrari in gebruik is genomen en door Red Bull zou zijn aangekaart. McLaren zou er geen gebruik van maken, net zoals Red Bull zelf logischerwijs. Het trucje heeft gevolgen voor het slijten van de vloer. Dit kan gebeuren als de auto te laag is afgesteld en langs de grond gaat. Het trucje, dat dus door 50% van de teams gebruikt zou worden, heeft vooral impact op de skid blocks. Die zouden zijn voorzien van extra bescherming aan de achterkant. Lees hier het hele artikel over de klachten van Red Bull over een nieuw ontdekt foefje.

Gerelateerd