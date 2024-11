Sergio Pérez zijn toekomst blijft ondanks zijn contract voor volgend seizoen een vraagteken. Nu blijkt dat het voor Red Bull Racing een groot bedrag kost als men de Mexicaanse rijder vroegtijdig uit zijn contract wil halen.

Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Franco Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Flink betalen

Toch is de situatie inmiddels weer veranderd, zo lijkt het. Na recente berichtgeving lijkt het erop dat Pérez ook weer volgend seizoen plaats zal gaan nemen naast Verstappen, iets dat Pérez zelf al de hele tijd roept. De Mexicaan zou namelijk nieuwe sponsoren aan zich hebben weten te binden, waardoor er weer flink wat geld in het laatje komt bij Red Bull Racing en het dus interessant is om hem in de wagen te houden, ondanks mogelijk mindere sportieve prestaties, zoals we dit seizoen ook zien. Bovendien blijkt er nu bovendien een ontzettend slecht scenario te ontvouwen voor Red Bull, dat flink moet betalen om Pérez te slijten.

Groot bedrag

Eerder wisten we natuurlijk al dat het binnenhalen van Colapinto de Oostenrijkse formatie zeker al twintig miljoen euro zou moeten kosten. Daar blijkt nu nog een extra bedrag bovenop te komen volgens Blick. Het medium meldt namelijk dat Pérez zelf ook "minstens twintig miljoen dollar schadevergoeding eist", wanneer zijn contract bij het team vroegtijdig beëindigd wordt. Mocht Red Bull dus willen scheiden van Pérez om voor Colapinto te gaan, kost dat het team van Christian Horner al zeker veertig miljoen.

