'Red Bull schaakmat gezet door Pérez', Verstappen boos op FIA: 'Hopelijk ben ik dan ziek' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Voorlopig moeten we het deze week helaas nog een keertje doen zonder gebeurtenissen in de Formule 1, al betekent dat niet dat er niks te beleven valt in de koningsklasse. Zo vertrok op dinsdag plotseling Niels Wittich uit zijn rol van wedstrijdleider bij de FIA, waar ook vandaag weer een hoop over gezegd en geschreven kon worden. Ook rondom Red Bull was er weer wat nieuws, zo zou men problemen hebben door een verlopen prestatieclausule bij Sergio Pérez, waardoor ze hem niet meer voor een relatief laag bedrag op straat kunnen zetten.

Coulthard: "Wat Verstappen heeft gedaan..."

David Coulthard is van mening dat het in het DNA van Max Verstappen zit om de grenzen op te zoeken, en dat de drievoudig wereldkampioen Formule 1 zijn succes daar deels aan heeft te danken."Wat Max heeft gedaan...", blikt David Coulthard in de podcast Formula for Succes terug op de afgelopen weken. "Hij is de Michael Schumacher van dit tijdperk", zo begint hij zijn betoog. Meer lezen over wat David Coulthard te zeggen heeft over Max Verstappen? Klik hier!

'Wittich wellicht ontslagen door FIA na meningsverschil met president Ben Sulayem'

Craig Slater heeft wat meer details gedeeld over het plotselinge vertrek van Niels Wittich, de wedstrijdleider van F1, dat dinsdag door zowel de FIA als door Wittich zelf werd aangekondigd. De zaken blijken anders te liggen dan vanuit allebei de partijen, vooral vanuit de FIA, is gecommuniceerd. Bij Sky Sports gaat Slater in op wat er dinsdag naar buiten kwam rondom Wittich. "Ik heb contact gezocht met de hoogste bronnen om te achterhalen hoe verrassend dit vertrek is en of iemand me kan vertellen waarom dit gebeurt. Meer lezen over wat Craig Slater te zeggen heeft over het rare gedoe bij de FIA? Klik hier!

Hamilton brengt eerbetoon aan Schumacher in nieuw boek, niet alle fans waarderen het

Lewis Hamilton heeft een eerbetoon aan Michael Schumacher gebracht, door het voorwoord te schrijven in een onlangs gepubliceerd boek over de voormalig Formule 1-coureur. Uit de reacties blijkt echter dat niet alle fans van de Duitse racelegende dit kunnen waarderen. Het officiële Instagramaccount van Michael Schumacher, dat wordt beheerd door zijn familie, heeft naar buiten gebracht dat er een nieuw boek wordt gepubliceerd over de zevenvoudig wereldkampioen. Het boek is geschreven om stil te staan bij het feit dat Schumacher dertig jaar geleden zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 won. Meer lezen over het eerbetoon van Hamilton aan Schumacher? Klik hier!

‘Prestatieclausule Pérez geschrapt: Red Bull moet hoofdprijs betalen bij tussentijds vertrek’

Red Bull Racing is volgens F1-insider schaakmat gezet door Sergio Pérez. Dat de Mexicaan momenteel het zwakke punt is van het team, lijkt over het algemeen wel duidelijk te zijn. In het huidige contract van 'Checo' zou een prestatieclausule echter ontbreken, waardoor een gedwongen vertrek het Oostenrijkse team flink wat geld gaat kosten. Meer lezen over de verdwenen prestatieclausule van Sergio Pérez? Klik hier!

Verstappen geeft duidelijke mening over launchevenement 2025: "Hopelijk ben ik ziek"

In 2025 zullen de teams hun auto op een wel heel bijzondere wijze aan de buitenwereld presenteren en dat gebeurt met een gezamenlijke onthulling in de O2 Arena in Londen. Max Verstappen blijkt echter geen fan te zijn van het speciale idee voor volgend seizoen. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier!

