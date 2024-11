David Coulthard is van mening dat het in het DNA van Max Verstappen zit om de grenzen op te zoeken, en dat de drievoudig wereldkampioen Formule 1 zijn succes daar deels aan heeft te danken.

Max Verstappen heeft de afgelopen weken de krantenkoppen gedomineerd in de wereld van de Formule 1. Na de Grand Prix van de Verenigde Staten werd de Red Bull Racing-coureur al onderwerp van gesprek door het veelbesproken incident met Lando Norris, maar na de race in Mexico - waar Verstappen twee keer een tijdstraf van tien seconden kreeg voor het naast de baan dwingen van de McLaren-coureur - werd de rijstijl van de 27-jarige coureur met name in de Britse media, onder een vergrootglas gelegd.

Artikel gaat verder onder video

Kritiek op rijstijl Verstappen

Verstappen reageerde op de vraag of hij zijn rijstijl aan zou gaan passen met de woorden dat als je drie keer wereldkampioen bent, je helemaal niets hoeft aan te passen. En dat bewees de Limburger vervolgens in Brazilië. Op een kletsnat Interlagos reed Verstappen van de zeventiende naar de eerste plaats, terwijl Norris zijn pole position slechts in de zesde stek wist om te zetten. Daarmee is de kans erg groot dat Verstappen in Las Vegas het wereldkampioenschap beslist.

Coulthard geeft zijn kijk op de zaak

"Wat Max heeft gedaan...", blikt David Coulthard in de podcast Formula for Succes terug op de afgelopen weken. "Hij is de Michael Schumacher van dit tijdperk. Hij is bereid om zijn grenzen te verleggen, om erachter te komen waar de grenzen op sportief gebied liggen. Ik geloof dat dit onderdeel uitmaakt van zijn DNA, en daarom verantwoordelijk is voor een deel van zijn succes. Iedere coureur weet dat vuur met vuur bestreden moet worden."

