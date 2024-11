In 2025 zullen de teams hun auto op een wel heel bijzondere wijze aan de buitenwereld presenteren en dat gebeurt met een gezamenlijke onthulling in de O2 Arena in Londen. Max Verstappen blijkt echter geen fan te zijn van het speciale idee voor volgend seizoen.

De Formule 1 heeft een grote verandering aangekondigd voor het seizoen 2025. De verandering heeft vooral impact op de voorbereiding op het seizoen dat volgend jaar het laatste seizoen gaat zijn van het huidige tijdperk. Het gaat om de onthullingen van de auto's en liveries van de teams. Normaal gesproken doen alle teams dit in februari op een eigen moment, plaats en tijdstip en los van elkaar. Daardoor kunnen de teams allemaal hun eigen moment pakken waarop ze de aandacht op zich gericht hebben en is februari samen met de testdagen eigenlijk helemaal gevuld. Daar gaat verandering in komen.

Verstappen vol ongeloof

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Verstappen krijgt tijdens de Team Redline-livestream voor het eerst erover te horen. De wereldkampioen leek duidelijk niet te weten over het hele bestaan van het evenement en reageert op hilarische wijze: "Ik heb niet veel F1 ...", waarna hij begint te schreeuwen. "Oh nee, ik zie het nu zelf!", zo horen we de wereldkampioen roepen. "Hopelijk ben ik die week ziek", besluit hij op zijn Verstappens.

from max not knowing what “F1 75” is to hoping being sick that week 😭 WHAT A HATERRR pic.twitter.com/U3uxAwdS5y — nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 13, 2024

