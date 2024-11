Na de afgelopen race in Brazilië viel er natuurlijk een hoop na te bespreken over wat er allemaal aan de hand is in de Formule 1. We gingen langs bij Tim Coronel en bespraken met hem onder meer de bizarre race van Verstappen op Interlagos, het gedoe bij de wedstrijdleiding van de afgelopen weken én de toekomst van Sergio Pérez.

