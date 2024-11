In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat de concurrenten van Sergio Pérez voor een zitje bij Red Bull Racing in 2025 niet sneller zouden zijn geweest in een simulatietest die het team achter de schermen heeft gedaan, zou het team van Max Verstappen de knoop voor 2025 al doorgehakt hebben, was Christian Horner lovend over Verstappen en greep de FIA in bij het puntensysteem en schetste het tevens duidelijkheid over een reglement. Dit is de GPFans Recap van 11 november.

'Red Bull Racing heeft knoop doorgehakt rondom positie Pérez in 2025'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Sergio Pérez komend seizoen 'gewoon' bij Red Bull Racing gaat rijden. Over de positie van de Mexicaan in dienst van Red Bull is de afgelopen tijd een heleboel te doen, maar het Spaanse Marca meldt dat 'Checo' een rits aan nieuwe sponsoren aan zich heeft weten te binden, waarmee een totaalbedrag van 30 miljoen dollar is gemoeid. Meer lezen over de knoop die Red Bull zou hebben doorgehakt rondom het tweede stoeltje voor 2025 naast Max Verstappen? Klik hier!

Toekomst Pérez bij Red Bull veilig? 'Dat is waarom Red Bull met hem door zal gaan'

Sergio Pérez moet dit seizoen wederom vaak lezen dat er twijfels zijn over zijn toekomst als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan presteert in 2024 wederom niet zo overtuigend en zelfs minder dan in 2022 en 2023 het geval was. Pérez lijkt de top vijf in het kampioenschap bij de coureurs zelfs niet eens te gaan halen. Toch weten de analisten bij Ziggo Sport wel waarom hij nog steeds coureur van Red Bull is en ook in 2025 weer terug lijkt te komen. Meer lezen over hoe de mannen aan tafel bij het Race Cafe van Ziggo Sport denken over de Mexicaan en zijn rol bij Red Bull Racing? Klik hier!

FIA past punten aan voor F1-superlicentie in Super Formula en DTM

Er worden door de FIA richting het seizoen 2025 een paar wijzigingen doorgevoerd aan het puntensysteem van de F1-superlicentie, een systeem dat in het verleden al een paar keer op kritiek kon rekeken. De FIA heeft documenten uitgebracht waarin het nieuwe puntensysteem staat. De Super Formula zal een grotere rol gaan spelen als stap vóór de Formule 1. Meer lezen over de beslissing die de FIA heeft genomen rondom de superlicentie in Super Formula en DTM? Klik hier!

'Lawson, Ricciardo en Tsunoda niet sneller dan Pérez'

Hoewel het er eerder dit seizoen op leek of Red Bull Racing Sergio Pérez in aanloop naar de zomerstop zou gaan vervangen, bleek al snel dat 'Checo' ook na de hervatting, in Zandvoort, weer als teamgenoot van Max Verstappen op de grid stond. Het Oostenrijkse team heeft de alternatieven in de simulator gezet, maar volgens Marca konden die niet tippen aan de tijden van Pérez. Meer lezen over wat de Spaanse krant te zeggen heeft over wat de concurrenten van Pérez gedaan hebben? Klik hier!

Horner: Vierde titel maakt Verstappen "een van de absolute grootheden"

Christian Horner, al jaren teambaas van Red Bull en dus tevens van Max Verstappen, is van mening dat de Nederlander een van de absolute grootheden uit de geschiedenis van de Formule 1 zal worden. Volgens de Brit zou een vierde titel dit alleen maar bevestigen. Verstappen zou de zesde coureur ooit zijn die vier titels achter zijn naam heeft, en slechts de vijfde die vier titels achter elkaar zou hebben gewonnen. Meer lezen over wat Horner te zeggen heeft over Verstappen en zijn kwaliteiten? Klik hier!

FIA past regels aan omtrent startopstelling wanneer kwalificatie geen doorgang vindt

De F1 Grand Prix van São Paulo werd vooral in de regen verreden, terwijl de kwalificatie een dag daarvoor niet op de zaterdag verreden kon worden vanwege de weersomstandigheden. Er was flink wat onduidelijkheid over hoe de startopstelling bepaald zou worden, als de kwalificatie uiteindelijk helemaal werd gecanceld. De FIA is nu met een nieuwe regel gekomen om het vanaf 2025 te verduidelijken. Meer lezen over wat de FIA precies gaat veranderen om verwarring in de toekomst te voorkomen en duidelijkheid te schetsen? Klik hier!

