Ook in 2024 is er weer discussie over de toekomst van Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan presteert in 2024 slechter dan in 2022 en 2023 het geval was en lijkt de top vijf in het kampioenschap bij de coureurs niet eens te gaan halen. Toch weten de analisten bij Ziggo Sport wel waarom hij nog steeds coureur van Red Bull is en ook in 2025 weer terug lijkt te komen.

Pérez is sinds 2021 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull en sindsdien is de Nederlander drie keer wereldkampioen geworden en gaat er waarschijnlijk komende weken een vierde titel volgen. Red Bull won, met Pérez als teamgenoot van Verstappen, in 2022 en 2023 het kampioenschap bij de constructeurs. Toch was er in die seizoen al speculatie over de toekomst, omdat hij voorin Verstappen gedurende het seizoen niet kon helpen en het lastig had met coureurs van andere teams in een auto die dominant was. In 2024 begon Pérez, zoals elk seizoen bij Red Bull, goed, maar zakte hij daarna flink weg. Nu zijn er veel concurrenten voor het stoeltje in 2025 en is zijn toekomst onzeker.

Winkelman over Pérez

In het F1 Race Cafe van Ziggo Sport gaat het over de toekomst van Pérez, die dankzij zijn prestaties in 2024 dus niet zeker is. Rick Winkelman stelt dat Red Bull niet anders dan teleurgesteld kan zijn in de Mexicaan, ook omdat hij niet goed presteerde op stratencircuits in 2024. "Het is nogal ontluisterend als je kijkt naar Sergio Pérez. 2021 was een atypisch jaar, met het enorme gevecht tussen Verstappen en Hamilton. Dat was het jaar waar Pérez tijdens de laatste race enorm veel verdedigend werk voor Max deed. Maar de laatste drie jaar. Zeker als je kijkt naar 2024, dan kan je je afvragen hoelang dat nog houdbaar is. Pérez was in het verleden altijd heel goed in stratenraces. In Bakoe ging hij dit jaar redelijk tot in de slotfase. Las Vegas is wel een stratencircuit, dus wellicht kan hij daar nog helpen. Ze moeten daar wat gaan doen."

Van der Zande weet waarom Red Bull niet af wil van Pérez

Volgens Renger van der Zande zou er geen twijfel moeten zijn over of Pérez nog bij Red Bull zou moeten blijven. De Nederlander is van mening dat het team een keuze moet maken, maar dat deze waarschijnlijk in het voordeel van de Mexicaan uit gaat vallen vanwege het geld dat de sponsoren meebrengen. "Het mag niet. Het mag gewoon niet houdbaar zijn, voor niemand niet. In de wandelgangen hoorde ik dat de sponsor van Pérez een tv-programma of een serie heeft opgezet, waarbij het nogal belangrijk is dat Sergio volgend jaar in de Formule 1 zit bij Red Bull. Daar draait die hele show om: geld. Dat is een van de redenen waarom ze nog met hem doorgaan."

