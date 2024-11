De Formule 1 heeft tal van partners vanuit elke hoek van de wereld. Maandag is daar een opvallende naam bijgekomen, in een markt waar veel sporters en coureurs zich waarschijnlijk niet in zullen begeven.

Het gaat om KitKat, vooral bij de jeugd waarschijnlijk erg bekend. KitKat is een grote speler op de markt van de chocolade en is wereldberoemd. Emily Prazer, commercieel directeur van F1, zegt het volgende over de meerjarige samenwerking met Nestlé, waar KitKat onder valt: “We zijn verheugd dat zo'n wereldwijd erkend en leuk merk als KitKat zich bij ons voegt als partner. Ze zijn universeel geliefd en we kunnen niet wachten om de fantastische ervaringen te zien die ze onze fans op het circuit zullen bieden en het nieuwe publiek dat ze met de sport zullen laten kennismaken.”

KitKat blij om onderdeel van F1 te zijn

Aan de andere kant is Bernard Meunie, hoofd van marketing en sales bij Nestlé, blij dat KitKat nu onderdeel is van F1. “Formule 1 is een wereldwijd fenomeen met een snel groeiende, diverse fanbase, vooral onder jongere doelgroepen. Met zijn wereldwijde bereik en overvolle programma biedt F1 KitKat het perfecte platform om iedereen eraan te herinneren tijd te maken voor een pauze. We zijn enthousiast om ons kenmerkende gevoel voor plezier naar deze spannende sport te brengen en onvergetelijke ervaringen te creëren voor fans over de hele wereld.”

