Tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo kon de kwalificatie niet op de zaterdag verreden worden vanwege de weersomstandigheden. Er werd gespeculeerd over hoe de startopstelling bepaald zou worden, als de kwalificatie werd gecanceld. De FIA komt met een nieuwe regel om het vanaf 2025 te verduidelijken.

Door de zware onweersbuien boven het circuit van Interlagos moest het schema van de zondag in Brazilië op de schop. De kwalificatie ging op zaterdag niet door en er werd besloten de sessie die de grid moest bepalen, op zondagochtend te doen om 7:30 uur lokale tijd. Ook in Japan in 2004, 2010 en 2019, evenals in Australië in 2013 en in Amerika in 2015 werd de kwalificatie op de zondag gehouden. Maar liefst vijf coureurs crashten in São Paulo en er waren dus vijf rode vlaggen, waarmee het record geëvenaard werd met Imola in 2022. Omdat het tijdens de kwalificatie hard regende, hingen er vraagtekens boven de doorgang van de sessie, en het was onduidelijk hoe de grid bepaald moest worden, als er helemaal geen kwalificatie werd gehouden.

Stand in het kampioenschap

Momenteel is het gebruikelijk dat de rondetijden van de derde vrije training de startopstelling bepalen, als de kwalificatie niet wordt verreden. Tijdens een sprintweekend gaat het dan om de rondetijden van de eerste en enige vrije training. De wedstrijdleiding moet het er dan wel mee eens zijn dat deze rondetijden representatief zijn met de competitiviteit in het Formule 1-veld. Anders worden de rondetijden van een andere sessie of wordt de stand in het kampioenschap gebruikt. De regels zijn onduidelijk en de stewards zullen, zonder kwalificatie, de grid bepalen naar wat eerlijk voelt.

Daar gaat vanaf 2025 verandering in komen. In artikels 42.1 en 42.2 van het sportief reglement voor volgend seizoen staat dat "in het uitzonderlijke geval dat de kwalificatiesessie niet door kan gaan, en met goedkeuring van de stewards dat de sessie inderdaad niet kan plaatsvinden, zal de grid bepaald worden door het wereldkampioenschap bij de coureurs." Waar de coureurs op dat moment staan in de puntenstand, bepaalt dan dus de startopstelling. Stel dat de kwalificatie van de seizoensopener, die in 2025 in Australië wordt georganiseerd, niet door kan gaan, dan zullen de stewards een andere methode moeten gebruiken.

Deze wijzigingen in het sportief reglement waren al in oktober aangekondigd en waren dus niet op een reactie op de regenachtige Grand Prix van São Paulo.

