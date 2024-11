In aanloop naar het raceseizoen van 2025 worden er wijzigingen doorgevoerd aan het puntensysteem van de F1-superlicentie. De FIA heeft documenten uitgebracht waarin het nieuwe puntensysteem staat. De Super Formula zal een grotere rol gaan spelen als stap vóór de Formule 1.

Een superlicentie kan gezien worden als een rijbewijs om in de koningsklasse van de autosport te mogen rijden. Vroeger werden superlicenties uitgedeeld een beetje willekeurig uitgedeeld. Yuji Ide kreeg er in 2006 eentje om zijn debuut te maken voor Super Aguri, maar uiteindelijk bleek hij een brokkenpiloot die veel te langzaam was. Sébastien Loeb kreeg in 2009 niet een superlicentie, ondanks dat hij een bewezen wereldkampioen was in de rallysport en indruk had gemaakt tijdens de officiële wintertests met Red Bull. Tegenwoordig zit er echter een heel puntensysteem achter, dankzij Max Verstappen die met relatief weinig ervaring de stap maakte naar de Formule 1. Een coureur kan een superlicentie aanvragen, wanneer deze 18 jaar is en 40 superlicentiepunten heeft verzameld.

Meer punten in Japan en minder in Duitsland

Hoe belangrijker het kampioenschap, hoe meer punten je krijgt voor de positie in de eindstand. Zo kan je al 40 punten verdienen door de titel te pakken in de FIA Formule 2 of de IndyCar. Word je kampioen in de FIA Formule 3 of de Formule E, dan krijg je 30 punten. Dit staat allemaal beschreven in Appendix L van de International Sporting Code.

Voor 2025 worden er een aantal aanpassingen gemaakt aan het puntensysteem. De Super Formula is het Japanse nationaal kampioenschap waar met de Dallara SF23 wordt geracet, een formuleauto met bijna evenveel downforce als een Formule 1-wagen. De FIA zal volgend jaar meer superlicentiepunten uitreiken voor de Super Formula, waarmee het qua niveau stijgt van de Formule Regional in Europa naar de F3 en Formule E.

De punten in de DTM, het toerwagenkampioenschap van onze oosterburen, gaan juist flink naar beneden. De DTM had tot en met 2020 haar eigen technisch reglement en dus haar eigen auto's, maar sinds 2021 wordt er gebruik gemaakt van auto's met GT3-specificaties. Om het in lijn te brengen met andere internationale GT3-kampioenschappen, krijgen coureurs die de titel winnen vanaf volgend jaar slechts 6 in plaats van 15 punten.

Super Formula

Seizoen 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Tot 2024 25 20 15 10 7 5 3 2 1 0 Vanaf 2025 30 25 20 15 12 9 7 5 3 2

DTM

Seizoen 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Tot 2024 15 12 10 7 5 3 2 1 0 0 Vanaf 2025 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0

