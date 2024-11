Antonio Fuoco mag zich naar verluidt opmaken voor zijn debuut in de Formule 1. Ollie Bearman mag namelijk geen vrije trainingen meer doen en dus lijkt het erop dat deze Le Mans-winnaar mag instappen bij Ferrari voor de Grand Prix van Abu Dhabi.

Fuoco werd kampioen in de Formule Renault 2.0 en won races in de GP3 Series, voordat hij in 2017 de overstap maakte naar het FIA Formule 2-kampioenschap. Hij schreef één race op zijn naam in zijn eerste seizoen en twee in zijn tweede seizoen, alvorens hij voor 2019 het besluit nam om over te stappen naar de GT-racerij. Daarnaast werd hij test- en ontwikkelingscoureur van het Formule 1-team van Ferrari. De Italiaanse grootmacht kwam in 2023 in de Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship terecht met de competitieve 499P-bolide. Fuoco won afgelopen juni de 24 Uur van Le Mans samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen.

Sainz aan de kant voor Fuoco

De Italiaanse tak van Motorsport.com kan melden dat Fuoco in actie zal komen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Abu Dhabi volgende maand. Hij moet dan de plek van Carlos Sainz overnemen, aangezien Charles Leclerc al voor Bearman aan de kant ging in Mexico-Stad.

Het was de bedoeling dat Bearman ook de vrije training in Abu Dhabi zou doen voor Ferrari, maar de jonge Brit is zijn zogeheten rookiestatus kwijtgeraakt. Volgens het sportief reglement dat is opgesteld door de FIA, is hij niet langer een rookie, omdat hij aan meer dan twee Grands Prix heeft deelgenomen. Hij viel in Saoedi-Arabië in voor Sainz vanwege een blindedarmontsteking. Kevin Magnussen heeft vervolgens twee races bij Haas moeten missen, een keer vanwege een schorsing voor het behalen van 12 strafpunten en een keer vanwege ziekte. Het is nooit eerder voorgekomen dat een F1-coureur zijn rookiestatus is kwijtgeraakt, terwijl er nog deelnames aan vrije trainingen in de pijplijn lagen.

Fuoco kroop eerder deze week al achter het stuur van de F1-75 van 2022 op het circuit van Fiorano ter voorbereiding op zijn deelname op het Yas Marina Circuit. Het heeft vaker Formule 1-auto's voor de Scuderia getest, maar nooit eerder tijdens een officieel Grand Prix-weekend.

