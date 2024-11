Charles Leclerc heeft een peperdure bolide aan zijn wagenpark toegevoegd. De Formule 1-coureur is de trotse eigenaar van een op maat gemaakte Ferrari SF90 XX Stradale op in Monaco.

Dat Formule 1-coureurs niet alleen op het circuit graag hard gaan, is een publiek geheim. Een groot deel van het rijdersveld beschikt over een erg indrukwekkend wagenpark. Zo ook Charles Leclerc. De Ferrari-coureur heeft meerdere peperdure bolides in zijn bezit, en daar is er nu nog eentje aan toegevoegd. De 27-jarige coureur heeft een speciaal op hem aangepaste Ferrari SF90 XX Stradale opgehaald. Kaal kost de auto ruim 800.000 euro, en hij beschikt over een plugin-hybride aandrijflijn met een elektromotor en een benzinemotor en levert een maximaal vermogen van 757 kW (1030 pk).

