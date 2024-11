Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dat Max Verstappen een van de absolute grootheden uit de geschiedenis van de Formule 1 zal worden, mocht hij zijn vierde titel bemachtigen dit seizoen. Verstappen zou de zesde coureur ooit zijn die vier titels achter zijn naam heeft, en slechts de vijfde die vier titels achter elkaar zou hebben gewonnen.

Verstappen kan in de aankomende race, de Grand Prix van Las Vegas, voor de vierde keer gekroond worden als kampioen. Lando Norris moet minimaal drie punten meer scoren dan Verstappen om nog 'levend' te blijven. Het puntenverschil is momenteel 62, met nog 86 haalbare punten als elke race en sprintrace wordt gewonnen, én alle snelste ronden worden gereden. Het is niet onmogelijk voor Norris om dit te behalen, maar wel erg onwaarschijnlijk. Mocht de Engelsman het kunstje alsnog klaren, dan zou Verstappen simpelweg 24 punten moeten scoren om Norris alsnog voor te blijven.

Een van de absolute grootheden

Christian Horner loopt niet op de feiten vooruit, maar denkt wel dat Verstappen met het behalen van een vierde titel als een van de besten uit de geschiedenis van de sport zou moeten worden gezien. Alleen Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Alain Prost wisten vier titels te behalen. “Als hij die vierde titel behaalt, waar hij nu [na de Grand Prix van Sao Paulo] hopelijk een grote stap naartoe heeft gezet, dan moet je hem gaan beschouwen als een van de absolute grootheden in de sport,” vertelde Horner bij TalkSPORT Driving. “Ik denk dat hij op zo'n ongelooflijk niveau rijdt, zoals hij voortdurend laat zien.”

Nog steeds die honger

Verstappen heeft meerdere keren gezegd dat hij niet zoals bijvoorbeeld Fernando Alonso voor twintig jaar in de Formule 1 zal blijven rijden. Toch ziet Horner nu nog steeds een vuur branden in Verstappen, die inmiddels aan zijn tiende seizoen op de grid bezig is. “Hij is geweldig om mee te werken als je hem in de auto zet, hij geeft je alles. En hij heeft nog steeds die honger en passie, dat is geweldig om te zien.”

