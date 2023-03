Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Dinsdag 14 maart 2023 20:17

Ralf Schumacher is teruggekomen op zijn beslissing om een post op Instagram te plaatsen waarin hij Guenther Steiner van Haas voor de gek hield. Hij is later op hetzelfde Instagram teruggekomen op zijn beslissing om de post te verwijderen, waarin hij naar eigen zeggen 'gewoon een beetje lol maakte'.

De Duitse analist is door de manier waarop Steiner om is gegaan met Mick Schumacher geen groot fan van de Haas-baas. Steiner besloot na afloop van het 2022-seizoen om afscheid te nemen van de jonge coureur en het neefje van Ralf. Volgens het Amerikaanse team presteerde Schumacher niet naar behoren en dus besloot men om het plekje naast Kevin Magnussen in te vullen met de meer ervaren Nico Húlkenberg, een beslissing die in de familie Schumacher vanzelfsprekend niet in goede aarde viel.

Steiner voor de gek gehouden

Vanaf dat moment zijn de Sky Deutschland-analist en Steiner in ieder geval niet de beste vrienden en Schumacher besloot dan ook met een post op Instagram om de Italiaan voor de gek te houden. Hij plaatste een foto met een pijnlijke uitdrukking op het gezicht van Steiner, samen met een cosmetische crème die hij op de markt gaat brengen. Met de foto suggereerde Schumacher dat Steiner het nieuwe middel wel kon gebruiken. "Met rimpels en een droge huid kan ik Guenther aanbevelen om mijn nieuwe schoonheidsmiddel te gebruiken. Je kunt er nu tenminste nog wat aan doen", zei hij.

Post verwijderd

Toen bleek dat de post niet bij iedereen in goede aarde viel, besloot de oud-coureur om deze te verwijderen. Hij heeft nu uitgelegd waarom. "Ja, ik heb de post inderdaad verwijderd. Voor mij was het een grapje. Ik vond het grappig, anderen vonden het grappig, maar weer anderen vonden het niet zo grappig. Ik wil daar echter geen discussie over hebben, dat was niet de bedoeling. Het was gewoon een beetje lol maken. Dat was het. Ik wil niet boos overkomen, dus ik heb het verwijderd omdat het geen zin had gehad om dat niet te doen. Het ligt nu in het verleden en alles is orde. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne avond en ik kijk uit naar morgen", besluit de 47-jarige Duitser.