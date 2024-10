Britse GP luistert naar kritiek Verstappen, Problemen voor F1 in Europees Parlement | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is het laatste Grand Prix-loze weekend voordat we beginnen aan een heerlijke triple-header van Noord- naar Zuid-Amerika. Ondertussen valt er genoeg te zeggen en schrijven over de verschillende zaken in de koningsklasse. Zo heeft men rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië actie ondernomen om goedkopere tickets beschikbaar te stellen voor fans nadat onder meer Max Verstappen zich kritisch uitsprak over de race aan de andere kant van de Noordzee. In het Europees Parlement zijn er overigens nu weer ontwikkelingen gaande over wat er allemaal bij Liberty Media speelt rondom de afwijzing van Andretti-Cadillac eerder dit jaar.

Britse GP luistert naar kritiek Verstappen en stelt meer goedkopere tickets beschikbaar

De kaartverkoop voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië viel afgelopen zomer tegen. Silverstone gaf Max Verstappen en zijn dominerende prestaties de schuld, terwijl de Limburger het bij het circuit zelf neerlegde. De organisatie van de thuisrace van Lewis Hamilton heeft gereageerd en stelt meer tickets voor de laagste prijs beschikbaar. Lees hier het hele artikel over de kaartverkoop in Silverstone.

Montoya vindt taakstraf Verstappen hypocriet: 'Een andere coureur was ermee weggekomen'

Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. Voormalig Williams- en McLaren-coureur Juan Pablo Montoya vindt het overdreven en hypocriet, en denkt dat de relatie tussen de FIA en de Formule 1 eronder kan lijden. "Hij mag bij Red Bull zichzelf zijn en dat vindt het team prima, maar de FIA heeft overdreven gereageerd", zo laat Montoya weten bij Gambling Zone. "Na wat er tijdens de persconferentie is gebeurd, had Max gewoon een waarschuwing moeten krijgen", zo begint hij zijn betoog. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Antonelli bijzonder lyrisch over Verstappen: "Ik vind hem een geweldig persoon"

Andrea Kimi Antonelli zal volgend seizoen min of meer in de voetsporen van Max Verstappen treden door als jong broekie van achttien bij een topteam aan de slag te gaan. De Italiaanse coureur heeft overigens een hoge pet op van zijn aanstaand rivaal en noemt hem zelfs een 'geweldig persoon'. "Ik vind hem erg leuk. We hebben ook tegen hem geracet in de simulator en bovendien volgt hij veel van de kleinere raceklassen. Op de baan wordt hij gezien als erg hard, maar buiten de baan is hij heel gemakkelijk in de omgang en normaal", zegt Antonelli onder meer. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Andrea Kimi Antonelli over Max Verstappen.

Verschuur vuurt opnieuw richting Ben Sulayem: "Hij hoort niet op die positie"

Mohammed Ben Sulayem is de afgelopen weken weer regelmatig in het nieuws te vinden na het relletje met Max Verstappen en opnieuw zijn er steeds meer twijfels over het feit dat hij zo'n belangrijke positie bij de FIA vervult. Voor Frans Verschuur is het heel simpel: de Emirati hoort niet op die plek. "Het is zoveel dat ik het op heb moeten schrijven. Die man hoort eigenlijk niet op die positie. Hij komt uit een wereld waarin hij denkt dat het kan wat hij zegt", zo begint Verschuur in het Race Café. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Frans Verschuur.

Europees Parlement duikt ook in mogelijk illegale weigering Andretti door Liberty Media

Het weigeren van het verzoek van Andretti-Cadillac in de Formule 1 door Liberty Media heeft voorlopig alleen maar voor problemen gezorgd. In de Verenigde Staten loopt er al een onderzoek naar de opvallende acties en ook in het Europees Parlement worden er momenteel stappen ondernomen om de zaak onder de loep te nemen. Lees hier het hele artikel over de ontwikkelingen in het Europees Parlement.

