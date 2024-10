Mohammed Ben Sulayem is de afgelopen weken weer regelmatig in het nieuws te vinden na het relletje met Max Verstappen en opnieuw zijn er steeds meer twijfels over het feit dat hij zo'n belangrijke positie bij de FIA vervult. Voor Frans Verschuur is het heel simpel: de Emirati hoort niet op die plek.

In december 2021 werd Ben Sulayem verkozen tot president van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), de wereldwijde overkoepelende organisatie voor de autosport. Hij volgde Jean Todt op en werd hiermee de eerste niet-Europeaan die deze prestigieuze positie bekleedt. Het valt echter niet te zeggen dat de omstreden president zijn positie als voorman geruisloos vervult. Zo is hij door de afgelopen jaren heen al verzeild geraakt in de nodige relletjes. Recentelijk kwam de voorman weer in opspraak met het relletje tegenover Max Verstappen en het schelden in de Formule 1. Het leek wederom geen beste beurt van de FIA-president.

Niet de juiste man

Voor Verschuur is de maat inmiddels behoorlijk vol. De analist gaat in het Race Café op Ziggo Sport in op wat Ben Sulayem inmiddels allemaal op zijn kerfstok heeft en komt maar tot één conclusie: hij hoort niet op die positie: "Het is zoveel dat ik het op heb moeten schrijven. Die man hoort eigenlijk niet op die positie. Hij komt uit een wereld waarin hij denkt dat het kan wat hij zegt. In Saoedi-Arabië en al die landen is dat zo hé. Mannen werken en de rest niet. Toen hij kwam, heeft hij eerst geprobeerd F1 aan Saoedi-Arabië te verkopen. Dat werd hem ook niet. Inmenging in de straf van Fernando Alonso, valsspelen [beschuldigen] tussen Toto en Susie Wolff, waar niks van waar was", zo begint hij de lijst met dingen die volgens hem door Ben Sulayem veroorzaakt zijn.

Vertrokken kopstukken

Verschuur vervolgt: "Een boete van Hamilton omzetten in een groot onderzoek omdat hij vond dat dat moest. De straf voor Verstappen wegens schelden, dat is natuurlijk al helemaal... En hij heeft het circuit proberen af te keuren in Las Vegas." Presentator Rob Kamphues stelt dat het allemaal niet direct op naam staat van Ben Sulayem, waarna Verschuur zegt dat hij uiteindelijk de eindverantwoordelijke is. "Waarom denk je dat er tien kopstukken binnen tweeëneenhalf jaar weggegaan zijn bij de FIA? Dat zijn grote jongens hé", waarna hij vervolgens de hele lijst met vertrokken topmensen opnoemt. "Dat is niet voor niks. Hij bemoeit zich met dingen waar hij zich niet mee moet bemoeien."

