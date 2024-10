Het weigeren van het verzoek van Andretti-Cadillac in de Formule 1 door Liberty Media heeft voorlopig alleen maar voor problemen gezorgd. In de Verenigde Staten loopt er al een onderzoek naar de opvallende acties en ook in het Europees Parlement worden er momenteel stappen ondernomen om de zaak onder de loep te nemen.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden. In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg.

Schriftelijke vraag in Europees Parlement

Wereldwijd werd er vervolgens met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. In augustus kwam daar ook nog eens het nieuws bovenop dat het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoek doet naar kartelvorming, uitgevoerd door de Antitrust Division. Geen fijn gegeven dus voor Liberty Media. Ook in Europa wordt er nu actie ondernomen door de Belgische Europarlementariër Pascal Arimont, zo meldt Het Belang van Limburg. "Pascal Arimont heeft deze week een schriftelijke vraag ingediend bij de Europese Commissie over de activiteiten van Liberty Media Corporation, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1. Arimont wil dat de Europese Commissie onderzoekt of Liberty Media de regels rond mededinging naleeft 'om consumenten te beschermen en faire competitie te garanderen.'"

Onwettelijk

De politicus, die zich ook bewust is van het feit dat er in de Verenigde Staten onderzoek gepleegd wordt naar de opvallende zaken van Liberty Media, heeft het idee dat er wellicht op een illegale manier gewerkt wordt bij het buitenhouden van nieuwe deelnemers, zoals Andretti, in de koningsklasse: "Commerciële akkoorden maken het zeer moeilijk voor nieuwe teams om in de F1 te stappen, waarbij de concurrentie misschien op een onwettelijke manier beperkt wordt", zo wordt er gezegd. Krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

