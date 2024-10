Max Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. Voormalig Williams- en McLaren-coureur Juan Pablo Montoya vindt het overdreven en hypocriet, en denkt dat de relatie tussen de FIA en de Formule 1 eronder kan lijden.

Tijdens de persconferentie op de mediadag gebruikte Verstappen het f-woord om de balansproblemen van zijn RB20 in Azerbeidzjan te omschrijven en dat schoot bij de FIA in het verkeerde keelgat, zeker aangezien president Mohammed Ben Sulayem eerder die week had aangegeven harder in te grijpen op grof taalgebruik. Voor het f-woord heeft hij een taakstraf gekregen. De Limburger besloot vervolgens nauwelijks meer iets te zeggen tijdens de officiële persconferenties en dus organiseerde hij gewoon zijn eigen persconferenties in de hospitality van Red Bull. Verstappen heeft geen zin om dit soort spelletjes met de FIA te spelen en dreigt zelfs met pensioen te gaan, als het plezier op deze manier wordt afgepakt.

Overdreven reactie en hypocrisie van de FIA

"Hij mag bij Red Bull zichzelf zijn en dat vindt het team prima, maar de FIA heeft overdreven gereageerd", zo laat Montoya weten bij Gambling Zone. "Na wat er tijdens de persconferentie is gebeurd, had Max gewoon een waarschuwing moeten krijgen. Het is gewoon te triest voor woorden. Waar is het goed voor? De manier waarop hij ermee omgaat, vind ik briljant. Uiteindelijk zal de Formule 1 tegen de FIA zeggen dat ze hem met rust moeten laten, want zij hebben hem nodig. De FIA moet gewoon zeggen: 'Oké, we hebben het verpest'."

"Maar wat gaan ze doen?", vervolgde de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "Blijven ze bij hun besluit en blijven ze het spelletje spelen? Of ga je met hem zitten en vertel je hem: 'We hebben je bestraft, maar we gaat het je wel makkelijk maken. We moeten een bepaalde standaard aanhouden, dus we nemen de straf niet terug, maar we gaan met een oplossing komen die voor ons allebei werkt'. Als het om een andere coureur ging, dan was het waarschijnlijk geen probleem geweest, maar ze proberen een punt te maken. En Max is gewoon uitgesproken."

Montoya verwacht niet alleen een strijd tussen de Formule 1 en de FIA over Verstappen, maar vindt ook dat de FIA hypocriet bezig is. "Ze zeggen dat coureurs lief moeten doen (en niet mogen schelden), dus waarom zenden ze dan doodleuk geschreeuw over de boardradio uit? Daar spreekt niemand over, omdat ze weten dat ze de sport verder willen opbouwen en zo'n sfeer willen creëren. En dat is prima, maar je kan het niet op beide manieren hebben."