Hoewel Max Verstappen Adrian Newey liever niet zag vertrekken, legt hij uit dat hij de volle vertrouwen heeft in technisch directeur Pierre Waché. De Fransman heeft de schone taak gekregen om de RB20 weer aan de top te krijgen.

De afgelopen maanden zijn er een heleboel kopstukken geweest die hun afscheidsbrief hebben ingeleverd bij Red Bull Racing. Desondanks is staat er nog altijd een team waar Verstappen vertrouwen in heeft. Sleutelpersonen zoals Ben Waterhouse en Enrico Balbo zijn namelijk nog altijd aanwezig en Gianpiero Lambiase zal ook nog wel even te horen zijn in het oortje van de Limburger.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner stipt Red Bull-probleem aan: "Onze tools waren niet accuraat"

Verstappen heeft vertrouwen in technisch team

Het vertrek van de oudgedienden opent de deur voor een nieuwe lichting. Bij Motorsport.com legt Verstappen uit dat hij vertrouwen heeft in het technische team van Red Bull Racing. "Ik heb er vertrouwen in dat mensen weten wat ze doen, dat hebben ze al laten zien. Andere teams hebben ook hele goede mensen, maar ik denk niet dat dat nu het probleem is. We hebben gewoon de verkeerde afslag genomen, dus het was tijd om op de resetknop te drukken en een andere richting in te slaan", legt de drievoudig kampioen uit over de ontwikkeling van de RB20. Newey was uiteraard belangrijk, maar ook slechts één persoon van een groter geheel. "Uiteindelijk zijn het niet slechts twee of drie mensen die het verschil maken. Het gaat om het collectief. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en goed functioneren binnen zijn rol, dat is het allerbelangrijkste."

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst naar stille kracht van McLaren: "Hij doet het fantastisch"

Waché moet opstaan

Nu Newey het schip verlaat bij Red Bull Racing, komt het neer op Waché. "Het [de relatie] is heel goed, Pierre en ik praten veel. Als ik in de fabriek ben, heb ik altijd een ontmoeting met hem. Hij is erg gemotiveerd en ik vind het leuk om erbij betrokken te zijn. Het gaat best goed, alleen zijn de resultaten niet wat we op dit moment willen. Het is aan ons om dat als team om te draaien", aldus Verstappen.

Gerelateerd