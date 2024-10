Regerend wereldkampioen Max Verstappen houdt niet alleen Lando Norris in de gaten, de Nederlander is vooral onder de indruk van Oscar Piastri. De Australiër rijdt momenteel zijn tweede jaar in de koningsklasse en heeft al twee zeges achter zijn naam staan en een sprintoverwinning uit 2023.

McLaren beschikt met Norris en Piastri misschien wel over het sterkste duo van het veld. Met de MCL38 als bolide, heeft het duo het materiaal om voor de zeges te knokken. Inmiddels geeft McLaren de voorkeur aan Norris, die staat nu eenmaal dichter bij Verstappen in de buurt in het klassement. Piastri heeft een achterstand van 94 punten op de Nederlander, maar kan theoretisch gezien ook kans maken op de wereldtitel. Voorlopig staat het papaja-oranje team al op de eerste plek in het constructeursklassement en dat wijdt Verstappen vooral aan de sterke optredens van de Australiër.

Piastri scoort de punten voor McLaren

Tegenover de internationale media is Verstappen lyrisch over de optredens van Piastri: "Oscar doet het fantastisch. Als je je tweede seizoen rijdt, dan leer je nog een heleboel over de Formule 1, maar ook in het algemeen. De laatste tijd doet hij het fantastisch." McLaren heeft de koppositie in het constructeurskampioenschap te pakken met een voorsprong van 41 punten op Red Bull Racing. "Hij scoort momenteel de punten voor het team en op dit moment zijn ze in het algemeen ook erg sterk."

Is aan Red Bull om het McLaren moeilijk te maken

De snelheid van de MCL38 en het feit dat Sergio Pérez niet altijd thuis geeft, geeft weinig hoop om de leiding in het kampioenschap bij de teams terug te veroveren. "Het is aan ons om ze het over het algemeen een stuk moeilijk te maken. Dat begint bij onszelf. Daarvoor moet de auto beter worden en sneller en daar werken we aan", aldus Verstappen.