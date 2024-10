Andretti zet F1-project onverstoorbaar door en onthult zelfs datum van oplevering 2026-chassis

Hoewel het team van Andretti Global geen goedkeuring van de FOM heeft gekregen om toe te treden, laat het Amerikaanse team bij Speedcafe weten dat het in de afronding zit van de bouw het 2026-chassis. Naar verwachting wordt het chassis al voor de kerstdagen opgeleverd.

In 2023 schreef Andretti zich bij de FIA in toen de 'expressions of interest'-procedure werd opgestart door de autobond. Uiteindelijk is het Amerikaanse team door de ballotagecommissie gekomen, maar de FOM en dus de tien teams, moesten uiteindelijk ook hun goedkeuring afgeven. Dat is er voorlopig nog niet gekomen, maar Andretti is achter de schermen gewoon bezig om een wagen voor het nieuwe tijdperk Formule 1 op te leveren.

Andretti werkt aan 2026-chassis

Het bedrijf heeft inmiddels zo'n 250 medewerkers voor het Formule 1-project op de loonlijst staan, waaronder bijvoorbeeld voormalig technisch directeur van de sport: Pat Symonds. Daarnaast werd er eerder dit jaar een complex geopend in Silverstone, op een steenworp afstand van het circuit. Voor de tien teams in de koningsklasse gelden er allerlei regels omtrent de ontwikkeling van de 2026-wagens. Zo mag er volgend jaar pas worden begonnen aan de ontwikkeling van die auto's. Voor Andretti geldt dat echter niet, want officieel maakt het nu een chassis voor eigen gebruik. Het team heeft namelijk nog altijd geen startbewijs. Ondanks het ontbreken van dit startbewijs kan Speedcafe melden dat het 2026-chassis van Andretti de gebruikelijke belasting- en crashtest ondergaat. Daarnaast heeft het team ook al een oplossing gevonden om de frontale botsingstest van de FIA te kunnen verwerken.