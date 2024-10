Andrea Kimi Antonelli zal volgend seizoen min of meer in de voetsporen van Max Verstappen treden door als jong broekie van achttien bij een topteam aan de slag te gaan. De Italiaanse coureur heeft overigens een hoge pet op van zijn aanstaand rivaal en noemt hem zelfs een 'geweldig persoon'.

Vanaf volgend seizoen is het zover: Antonelli gaat zijn debuut maken in de Formule 1 en krijgt een volledig jaar de kans om zijn kunsten te vertonen bij het team van Mercedes. Nadat Lewis Hamilton begin dit seizoen liet weten zijn jongensdroom achterna te gaan door in de herfst van zijn loopbaan te gaan rijden voor het team van Ferrari, moest Toto Wolff met zijn formatie op zoek naar een vervanger voor de zevenvoudig wereldkampioen. Nadat men lange tijd de pijlen gericht had op Verstappen, bleek de Nederlander uiteindelijk toch niet haalbaar. Wolff schakelde door en opteerde om het achttienjarige talent volgend seizoen de kans te geven.

Geweldig persoon

Daarmee onderneemt de Duitse motorsportgigant natuurlijk een vrij groot risico, iets dat in het verleden bijvoorbeeld fantastisch uitgepakt heeft bij Verstappen. De Nederlander begon zijn loopbaan in de koningsklasse natuurlijk bij het team van Toro Rosso, maar mocht net als Antonelli op zijn achttiende al instappen bij een topteam. Eerder liet de Italiaan dan ook al door te schemeren op te kijken tegen de drievoudig wereldkampioen en in een uitgebreid interview met La Gazzetta dello Sport vertelt hij wat voor persoon hij Verstappen vindt: "Ik heb hem een paar keer gesproken en hij is een geweldig persoon", zo opent hij lyrisch in de roze sportkrant uit zijn thuisland.

Vrienden op de baan?

Antonelli vervolgt: "Ik vind hem erg leuk. We hebben ook tegen hem geracet in de simulator en bovendien volgt hij veel van de kleinere raceklassen. Op de baan wordt hij gezien als erg hard, maar buiten de baan is hij heel gemakkelijk in de omgang en normaal." Dat harde op de baan, daar heeft Antonelli naar eigen zeggen ook wel een handje van. Vrienden op de baan bestaan volgens hem namelijk niet: "Buiten de baan wel, maar op de baan kun je naar niemand kijken. Niemand zal je een plezier doen en dat kan ook niet. Je bent aan het racen voor jezelf", besluit het jonge talent.

