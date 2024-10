Red Bull bevestigt strijd om zitje naast Verstappen, Toyota maakt F1-comeback | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Niks is zeker als het gaat om het tweede stoeltje bij Red Bull Racing voor volgend jaar. Er zijn twijfels over de toekomst van Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen en die worden ondersteund door uitspraken van Helmut Marko. Volgens de adviseur is Yuki Tsunoda kandidaat voor de promotie van het zusterteam naar het hoofdteam. Wat wél zeker is, is dat Toyota een comeback maakt in de Formule 1. Het Japanse automerk gaat namelijk een samenwerking aan met Haas. Andrea Kimi Antonelli onthult ondertussen dat hij zijn rijbewijs nog steeds niet heeft, maar dat hij aankomende december zal afrijden. Maar als hij zakt, dan wordt het krap of hij een superlicentie kan aanvragen voor zijn F1-debuut bij Mercedes. Verder hangt er een vraagteken boven Stefano Domenicali en zijn positie als CEO, wordt Verstappen getipt voor een overstap naar Aston Martin en houden Red Bull en Ferrari zich bezig met het mogelijk overnemen van het Renault-personeel.

Artikel gaat verder onder video

'Eigenaar Liberty Media wil van Domenicali af en zelf rol van F1-CEO overnemen'

Bronnen melden aan de Daily Mail dat de positie van Stefano Domenicali, als CEO van Formula One Management, helemaal niet meer zo zeker is. De Italiaan zou afgelopen zomer zijn krabbel zetten onder een contractverlenging bij Liberty Media, maar die is voorlopig nog niet gezet. Bronnen vertellen aan het Britse medium: "De Amerikanen zijn misschien bezig met een soort opschoning. Ik denk dat Greg de hele boel zelf wil leiden." Liberty Media-topman Greg Maffei zou dus zelf azen op de rol van F1-CEO. Het beeld wordt ondersteund door diverse oudgedienden die de afgelopen tijd hun weg naar de uitgang hebben gevonden. Zoals bijvoorbeeld juridisch directeur Sacha Woodward Hill, die na dertig jaar dienstverband vorige maand vertrok. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Stefano Domenicali als CEO van de koningsklasse.

Antonelli moet belangrijke test ondergaan voor zekerheid bij Mercedes: "Hopelijk zak ik niet"

Andrea Kimi Antonelli zal zijn F1-debuut maken volgend jaar als de opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. De getalenteerde jongeling moet echter nog wel slagen voor zijn rijexamen. "Dit mis ik nog", legt de Bolognezer uit over het feit dat hij nog geen rijbewijs heeft, in een interview met La Gazzetta dello Sport. "Ik heb thuis een Ligier-brommobiel, maar daar ben ik klaar mee, daar heb ik het meeste wel uitgehaald. Het is raar om een F1-auto te besturen zonder een rijbewijs te hebben." Antonelli heeft meerdere privétests met de Mercedes van 2022 gedaan, voordat hij de vrije training mocht doen voor de Italiaanse Grand Prix. "Ik doe mijn rijexamen in december. Ik hoop dat ik niet zak." Om een superlicentie te bemachtigen, moet je een 'gewoon' rijbewijs hebben. Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes.

'Red Bull en Ferrari willen McLaren aftroeven en slaan hun slag bij Renault'

Renault gaat afscheid nemen als motorleverancier in de Formule 1. Het is een trieste situatie voor de engineers van de power unit-afdeling van Alpine. Maar Red Bull Racing en Ferrari willen hier juist goed gebruik van maken om de concurrentie, zoals McLaren, een stapje voor te zijn. De competitieve werknemers van Renault zouden liever in de Formule 1-wereld willen blijven dan worden overgezet op Alpine Hypertech, en naar verluidt merken Ferrari, Audi en Red Bull dat ook. De eerstgenoemde zou als eerste hebben toegeslagen. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport zijn er al zo'n twintig à dertig motorengineers langs geweest bij de Scuderia voor sollicitatiegesprekken. Ferrari kan hier niet alleen waardevolle informatie mee binnenslepen, maar tegelijkertijd ook hun rivalen de kans ontzeggen om zelf achter het Renault-personeel aan te gaan. Lees hier het hele artikel over wat er met het Renault-personeel gaat gebeuren.

OOK INTERESSANT: Toyota maakt zich op voor rentree: wat moet Toyota leren van haar eerste F1-avontuur? | GPFans Special

Aston Martin krijgt oproep van voormalig Alonso-rivaal om Verstappen te tekenen

Aston Martin moet Max Verstappen wegkapen bij Red Bull Racing, dat vindt Juan Pablo Montoya. Hij ziet Fernando Alonso niet als een optie voor de lange termijn en verwacht dat het Britse team alleen succesvol kan worden, als het naast Adrian Newey ook de drievoudig F1-kampioen een contract kan aanbieden. "Hij is iemand die ontzettend goed out of the box kan denken", zo beschreef Montoya Newey bij Gambling Zone. "Wat Lawrence Stroll heeft gedaan is fantastisch. Hij heeft de Honda-deal die Red Bull had, en nu heeft hij ook nog Newey. Hij heeft twee belangrijke elementen van wat Red Bull waarschijnlijk zo succesvol heeft gemaakt. De vraag is, gaan we volgend jaar al een enorme verandering zien met Adrian? Dat denk ik niet. Wat Adrian gaat doen, zal volledig om 2026 draaien. Ik denk dat op de mediumtermijn het vooruitzicht goed is voor Aston Martin. Ze zullen er geweldig goed voor staan." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die als opvolger wordt gezien van Fernando Alonso.

Haas haalt Toyota terug naar Formule 1 met meerjarige samenwerking

Het team van Haas heeft de handen ineen geslagen met het Japanse Toyota. De twee partijen hebben vrijdag bekend gemaakt dat ze een meerjarige samenwerking aangaan op het technische gebied. De partijen gaan expertise en kennis delen evenals middelen. "Het is een partnerschap met duidelijke voordelen voor beide partijen om een wereldleider in de automobielsector te hebben die onze organisatie ondersteunt en samenwerkt, terwijl ze hun eigen technische en ingenieurskennis verder willen ontwikkelen en versnellen. De mogelijkheid om toegang te krijgen tot de middelen en kennisbasis van TOYOTA GAZOO Racing, en tegelijkertijd te profiteren van hun technische en productieprocessen, zal cruciaal zijn voor onze eigen ontwikkeling en onze duidelijke wens om onze concurrentiekracht in de Formule 1 verder te vergroten", legt teambaas Ayao Komatsu uit in het persbericht. Lees hier het hele artikel over de terugkeer van Toyota in de Formule 1.

Marko bevestigt strijd om zitje Pérez: 'Zes races om te bewijzen dat ze beter zijn'

Alles lijkt erop dat Sergio Pérez in 2024 veilig zit bij Red Bull Racing, maar dr. Helmut Marko onthult dat de Mexicaan helemaal niet zeker is van een langer verblijf bij het Oostenrijkse team. Liam Lawson en Yuki Tsunoda knokken namelijk bij het zusterteam om het zitje van 'Checo', zo bevestigt Marko bij F1-insider. "Tsunoda is een kandidaat om in 2025 naast Max te rijden. De resterende races van dit seizoen zullen beslissen hoe onze coureurscombinaties er volgend jaar uit zullen zien", zo bevestigt de adviseur van het Oostenrijkse team. Marko zei eerder al dat de aandeelhouders van Red Bull graag de filosofie van VCARB als opleidingsteam willen terugzien. "Ik kan me heel goed voorstellen dat er naast Max een junior coureur gaat rijden. We besloten Lawson en Tsunoda te vergelijken." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull Racing.

